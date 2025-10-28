Supervivientes de la riada del 57 y de la dana: "En lo único que se parecen es en que nadie nos avisó"

Paiporta recuerda cada mes año lo sucedido en el 14 de octubre del 1957, cuando una riada llegó al municipio desbordando el barranco del Poyo. Este año, se ha vuelto a conmemorar esta jornada, pero ha tenido un carácter diferente, ya que el municipio de la zona cero no ha vuelto a ser el mismo desde la dana del 29 de octubre del 2024, cuando el Poyo se volvió a desbordar, esta vez con más intensidad y causando unos efectos "jamás vistos".

Así lo relatan Conchín Ferrandis, Ramona Romero, Conchín Tarazona, Josep Joaquim Mateu y José Motes Andreu, cinco supervivientes de las dos riadas, que han participado en la grabación de un reportaje de testimonios sobre las dos catástrofes y que se expuso ayer en el Museu de la Rajoleria de Paiporta. "La riada del 57 hizo daño, pero como ahora ni pensarlo. Venía agua, pero no tanta como ahora. Con la dana todo lo que teníamos en casa se nos ha ido, no nos quedaron ni muebles", expresa la paiportina Conchín Ferrandis, nacida en 1944, que la tarde del 29-O pudo refugiarse en la planta de arriba de su casa.

Ramona Romero nació en Picanya en 1938 y vivió la riada del 1957 en la calle Almassereta. "Yo estaba trabajando y mi jefe me dijo que venía la barrancada y me fui enseguida. Estábamos en la calle, pero no nos pasó nada porque no llegó a botar el agua a nuestra parte", recuerda Romero. Ningún vecino de la Almassereta murió en el 57, pero Ramona expresa que una de sus entonces vecinas, Pilar, si que ha muerto con la dana del 2024. Ahora, Ramona vive en la calle San Ramón de Paiporta y ha perdido todo lo que tenía en su casa.

"Nos entró agua, pero no tiene nada que ver"

Conchín Tarazona nació en el año 1950 en la calle Convento de Paiporta. Vivió la riuà del 57 cuando tenía 7 años y recuerda que sus padres tenían una tienda de comestibles y empezaron a subir sacos de arroz para que no se mojaran. "Con el boca a boca dijeron que se había salido el barranco, y nos entró agua, pero no tanta como ahora, no tiene nada que ver". Tarazona estaba en su casa en la dana del año pasado, el agua empezó a inundar la superficie y el agua empezaba a cubrirle: "los armarios empezaron a caerse, todos los muebles de la cocina estaban en el suelo, la librería... me subí a una columna y estuve ahí durante tres horas... solo pensaba senyor, que m'està passant?", narra la superviviente.

Por su parte, Josep Joaquim Mateu tenía 20 años cuando llegó la primera riada. "Estaba trabajando en un almacén y nos dijeron que venía la barrancada, fue fuerte, no habíamos vivido nada igual, pero no se puede comparar con la magnitud de la de ahora. En lo único que se parecen es en que nadie nos avisó", comenta Mateu.

Por último, José Motes recuerda que el día de antes de la riada del 57, el barranco ya tenía agua. Ese día, el 14 de octubre, fue a trabajar, pero a la hora de comer se fueron. Fue a casa de su tío, que tenía una tienda de ultramarinos y le ayudó a subir sacos de azúcar y otros productos con la llegada del agua. "Entró agua que dañaron muchas cosas... pero lo gordo en Paiporta ha venido ahora. Ahora lo hemos perdido todo", manifiesta.

Tras estos testimonios, la concejala de Cultura de Paiporta, Esther Torrijos, agradeció a estos cinco supervivientes "por habernos dejado entrar en vuestras casas y haber sido tan valientes, tanto por lo que vivisteis, como por contarlo", e hizo un acto de entrega de un Bonsái a cada uno de ellos, que simboliza la resistencia del pueblo como homenaje al eucalipto de casi 100 años, ubicado junto al barranco del Poyo, que ha sobrevivido a las dos riadas.

Para finalizar la jornada, los músicos locales Néstor Calderer y Edu Comelles llevaron a cabo un concierto a piano, pero no con un piano al uso, sino con uno superviviente de la dana, con restos de barro todavía. Fue el colofón a una jornada emocionante para no olvidar lo sucedido.