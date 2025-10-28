Vigilia y banderas a media asta en Paterna
El consistorio programa varios actos para conmemorar el primer aniversario de la dana
El Ayuntamiento de Paterna se sumará este miércoles a la conmemoración del primer aniversario de la dana con una serie de gestos simbólicos en recuerdo y solidaridad con todas las personas y municipios damnificados.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha anunciado que, con motivo de este aniversario, el consistorio decretará luto oficial durante toda la jornada, con las banderas a media asta en todos los edificios municipales.
Asimismo, a las 20:00 horas se celebrará una vigilia de 5 minutos en la puerta del Ayuntamiento, en la que se invita a participar a la ciudadanía, como muestra de homenaje a las víctimas y de apoyo a las localidades que sufrieron con mayor intensidad los efectos de la catástrofe.
Por otro lado, durante la noche del miércoles y del jueves, la fachada del Palacio consistorial se iluminará con los colores de la Senyera.
Por último, en el pleno ordinario municipal se guardará también un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas y de todas las familias afectadas por la DANA.
En palabras del primer edil, “Paterna no olvida. Con estos gestos queremos rendir homenaje a las víctimas de la dana y acompañar en el recuerdo a todas las familias que todavía sienten sus consecuencias. La fuerza y la solidaridad que demostramos aquellos días difíciles siguen siendo hoy un ejemplo del gran corazón de los paterneros y paterneras”.
