El 29 de octubre será de luto oficial en Sedaví durante 12 años

Sedaví ha aprobado en pleno el luto oficial para hoy, 29 de octubre, y para la misma fecha durante los próximos 12 años. Una docena de años por las nueve víctimas de Sedaví y las tres víctimas oriundas del municipio que fallecieron aquella noche.

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el día que hace un año que el municipio fue azotado por la riada provocada por la dana del pasado 29 de octubre. Nueve personas del municipio perdieron la vida en Sedaví y tres oriundas del municipio la perdieron en otras poblaciones.

Este tarde está prevista una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sedaví en honor a las víctimas a las 19.30 horas. A continuación, a la hora que Sedaví se anegó completamente de agua, las 20.30h, se guardaran tres minutos de riguroso silencio en homenaje a los fallecidos y en especial por las del municipio.

El 30 de octubre a las 19.00h se descubrirá la placa “Edifici 29 d’octubre” que renombra el Edificio Multiusos de manera oficial tras haberlo decretado el 29 de noviembre del año pasado. El nombre 29 d’octubre “desea englobar todos los homenajes a las personas que lo merecen: víctimas, cuerpos de seguridad del estado y voluntariado”, afirma el alcalde de Sedaví, Jose Cabanes.

La misma tarde del 30 de octubre se celebrará un homenaje “sencillo y solemne” en la Plaza Jaume I en honor a las víctimas del 29-O y especialmente por las de Sedaví. El acto tendrá la participación de la Agrupación Musical Santa Cecília y la lectura de una declaración institucional aprobada en el pleno ordinario celebrado en la mañana del 29 de octubre.

“Todo homenaje para esas personas que perdieron la vida es poco y para sus familias y personas allegadas”, confiesa el primer edil de la corporación, quién también añade: “eran personas que veías día sí, día no por el pueblo; son perdidas irreparables, una vida nadie la puede sustituir”.