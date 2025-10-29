Los alcaldes de la dana arropan a las víctimas: "Entendemos la rabia y la impotencia"

Solemne. Emotivo. Duro. Esas son algunas de las palabras con las que los alcaldes y alcaldesas de municipios de l'Horta Sud y Utiel, gravemente afectados por la dana hace ahora un año, califican el funeral de Estado. Los primeros ediles son los representantes de la administración más cercana a la ciudadanía y también, en la mayoría de casos, vivieron la tragedia en primera persona. Hoy acudían al funeral de Estado a acompañar a sus veicnos y vecinas que perdieron a algún familiar o ser querido. Una pérdida irreparable.

"No podemos ni imaginar cómo se sienten, ni ponernos en su piel, solo nos queda acompañarles en el dolor y así lo hemos hecho", ha comentado a la salida del acto Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, uno de los que ha dicho en repetidas ocasiones y muy emocionado que si no hubiera tomado la decisión de cancelar las clases a las siete de la mañana aquel 29 deoctubre de 2024, no hubiera podido tomar ninguna otra.

José Cabanes, alcalde de Sedaví, salía hacia los actos que se celebran también en su pueblo esta noche y en una primera valoración señalaba que "he visto un acto con mucha impotencia, mucho dolor, muchos recuerdos, pero sobre todo pero sobre todo el recuerdo a las familias que están rotas. Tenemos que estar con ellas". Alberto Primo y Paqui Llopis, alcaldes de Alcàsser y Llocnou de la Corona, han mostrado brevemente su apoyo a las familias al salir del funeral, como también lo ha hecho Héctor Troyano, de Vilamarxant.

"Demasiado bien se han portado las familias (con Mazón) para lo que soportan día a día"

Detrás de él han salido la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora; el alcalde de Alaquàs, Toni Saura y el alcalde de Manises, Javier Mansilla. Ambos han destacado lo duro que ha sido ver a tantas familias rotas, en un espacio "solemne, protocolario e institucional", para mostrar "el apoyo, la solidaridad y la dignidad que requieren las familias. Para reconfortarles en su dolor".

Para Saura el funeral también ha sido "frío", en su opinión "un intento de mantener el guion si la tensión y la rabia se apodaraba del momento". Con todo, los tres entienden los gritos a Carlos Mazón por parte de algunos familiares. "Entendemos la rabia y la impotencia habían expresado que no querían compartir espacio, pero en cualquier caso, las protagonistas han sido las familias".

Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y secretario provincial del PSPV ha opinado, por su parte, que el acto rebosaba emotividad y que "demasiado bien se han portado las familias para la realidad que viven día a día", en alusión a los gritos que han lanzado al president mientras esperaban la entrada de los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunían previamente con algunos representantes de las víctimas.

"Hemos acompañado a nuestros vecinos"

Detrás de estos representantes locales, han abandonado el Museo de las Ciencias los alcaldes de Paiporta, Vicent Císcar; Catarroja, Lorena Silvent y Benetússer, Eva Sanz, visiblemente agotados, algo que verbalmente han confirmado. "Hoy lo principal era acompañar a las familias, que han sido protagonistas en este acto de recuerdo, homenaje y respeto hacia las víctimas mortales, ha sido muy duro", comentaban al salir.