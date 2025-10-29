El Ateneu de Picanya reanuda su actividad con una exposición de fotoperiodismo sobre la dana
La entidad local organiza una exposición de fotoperiodismo sobre la dana con imágenes de Germán Caballero, Loyola Pérez de Villegas, Jorge Gil, Mónica Torres, Iván Arlandis y Biel Aliño para homenajear a todo un pueblo en el aniversario de la tragedia
El Ateneu de Picanya volvía a llenarse este martes como hace un año. La rehabilitación de un local en el corazón de este municipio de l'Horta Sud tras sufrir la riada ha permitido que las actividades culturales vuelvan a nutrir esta localidad de actos compartidos, de memoria y de cierta rutina, que no normalidad, tras el 29 de octubre de 2024.
En la víspera del aniversario de la dana, el Ateneu de Picanya inauguró la exposición, "Dana, retrat d'una ferida", compuesta por las imágenes que tomaron los fotoperiodistas valencianos Loyola Pérez de Villegas, Germán Caballero, Jorge Gil, Biel Aliño, Iván Arlandis y la picanyera Mónica Torres. Durante el acto, los autores de las fotografías, que retratan el municipio desde el 30 de octubre de 2024, cuando amaneció devastado hasta día de hoy con el Ateneu reformado, señalaron la importancia de crear memoria colectiva.
La fotografía, en este caso, es una manera de homenajear a un pueblo que todavía tiene "un herida abierta" pero que se recupera en comunidad. Durante la presentación, los fotoperiodistas también pusieron en valor la imagen para transmitir al mundo qué había ocurrido el 29 de octubre de 2024, hace ahora un año, en Valencia. La devastación era total y en esos momentos, lanzar la realidad a través de fotografías era también una manera de pedir ayuda. Así está el pueblo, necesita manos.
El Ateneu de Picanya agradeció la resiliencia de todo un municipio, se acordó de las personas fallecidas a quienes quisieron recordar y rendir homenaje y de los voluntarios que vinieron de todas partes a aportar su grano de arena, un rayo de esperanza entre tanto caos.
Encuentro entre vecinos y fotoperiodistas
Especialmente emotivo fue el encuentro de algunas vecinas del municipio, como Carmen, con los fotoperiodistas que las habían retratado hace un año en las imágenes ahora expuestas. Un acto de reconocimiento mutuo que desbordaban de emoción por momentos. El Ateneu de Picanya, en agradecimiento al trabajo de memoria realizado por los fotoperiodistas, entregó un azulejo del antiguo suelo retirado tras la riada a cada participante en recuerdo del trabajo realizado en el municipio.
La exposición también comparte la historia de Mónica Torres, fotoperiodista y picanyera que convivió como profesional y víctima de la catástrofe al mismo tiempo. En los primeros días, tuvo que volcarse en la reconstrucción de su propia casa, junto al barranco de Picanya y devastada por el agua, pero eso no le impidió inmortalizar las primeras jornadas de shock en su pueblo. Unas imágenes expuestas en la muestra colectiva.
29 de octubre: Un año de la dana que arrasó Valencia
- ÚLTIMA HORA | El primer aniversario de la dana, en directo
- Un año después de la dana
- Las doce caras de la tragedia del 29-O
- Voluntarios: "Vine desde Burgos entonces y estoy aquí otra vez"
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo
- Cinco fallos y 229 muertos: los errores del 29-O
- La causa cumple un año estrechando el cerco a Mazón
- El paradero de Mazón y otros interrogantes abiertos un año después
- Enlatados en El Ventorro
- Cuatro secundarios bajo el foco del 29-O
- El mapa de la destrucción
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Inversiones para 'domar' un Magro desconocido
- El nuevo cauce del Túria que salvó València, pendiente de ampliar
- Todos los detalles del funeral de Estado: dos actuaciones musicales, una ofrenda floral y algunas ausencias destacadas
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura
- Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
- ¿Cuándo he mentido yo?': los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del 29-O