El Ateneu de Picanya reanuda su actividad con una exposición de fotoperiodismo sobre la dana

El Ateneu de Picanya volvía a llenarse este martes como hace un año. La rehabilitación de un local en el corazón de este municipio de l'Horta Sud tras sufrir la riada ha permitido que las actividades culturales vuelvan a nutrir esta localidad de actos compartidos, de memoria y de cierta rutina, que no normalidad, tras el 29 de octubre de 2024.

En la víspera del aniversario de la dana, el Ateneu de Picanya inauguró la exposición, "Dana, retrat d'una ferida", compuesta por las imágenes que tomaron los fotoperiodistas valencianos Loyola Pérez de Villegas, Germán Caballero, Jorge Gil, Biel Aliño, Iván Arlandis y la picanyera Mónica Torres. Durante el acto, los autores de las fotografías, que retratan el municipio desde el 30 de octubre de 2024, cuando amaneció devastado hasta día de hoy con el Ateneu reformado, señalaron la importancia de crear memoria colectiva.

El Ateneu de Picanya, ayer durante la presentación de la exposición de fotografías. / Germán Caballero

La fotografía, en este caso, es una manera de homenajear a un pueblo que todavía tiene "un herida abierta" pero que se recupera en comunidad. Durante la presentación, los fotoperiodistas también pusieron en valor la imagen para transmitir al mundo qué había ocurrido el 29 de octubre de 2024, hace ahora un año, en Valencia. La devastación era total y en esos momentos, lanzar la realidad a través de fotografías era también una manera de pedir ayuda. Así está el pueblo, necesita manos.

A la entrada de la exposición, portadas de periódicos sobre la dana / Germán Caballero

El Ateneu de Picanya agradeció la resiliencia de todo un municipio, se acordó de las personas fallecidas a quienes quisieron recordar y rendir homenaje y de los voluntarios que vinieron de todas partes a aportar su grano de arena, un rayo de esperanza entre tanto caos.

Encuentro entre vecinos y fotoperiodistas

Especialmente emotivo fue el encuentro de algunas vecinas del municipio, como Carmen, con los fotoperiodistas que las habían retratado hace un año en las imágenes ahora expuestas. Un acto de reconocimiento mutuo que desbordaban de emoción por momentos. El Ateneu de Picanya, en agradecimiento al trabajo de memoria realizado por los fotoperiodistas, entregó un azulejo del antiguo suelo retirado tras la riada a cada participante en recuerdo del trabajo realizado en el municipio.

La exposición fotográfica en Picanya / Germán Caballero

La exposición también comparte la historia de Mónica Torres, fotoperiodista y picanyera que convivió como profesional y víctima de la catástrofe al mismo tiempo. En los primeros días, tuvo que volcarse en la reconstrucción de su propia casa, junto al barranco de Picanya y devastada por el agua, pero eso no le impidió inmortalizar las primeras jornadas de shock en su pueblo. Unas imágenes expuestas en la muestra colectiva.