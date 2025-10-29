Catarroja, la segunda localidad con más fallecidos, de duelo

El Ayuntamiento de Catarroja ha decretado tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre de 2025, con motivo del primer aniversario de la dana que afectó gravemente al municipio en octubre de 2024.

Como muestra de respeto y recuerdo, y en cumplimiento del acuerdo plenario aprobado por unanimidad el pasado 2 de octubre, a partir de ahora, cada 29 de octubre queda establecido como jornada anual de duelo y recuerdo, decretándose tres días de luto oficial en esta misma fecha cada año. Durante estos días, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta, y quedarán suspendidos todos los actos festivos y celebraciones públicas, manteniéndose únicamente aquellos de carácter institucional o conmemorativo relacionados con el homenaje a las víctimas.

“Queremos expresar nuestro más sincero pésame a todas las familias y personas que sufrieron esta tragedia. Es un momento para reflexionar, unirnos como comunidad y mantener vivo el recuerdo de las víctimas”, declara la alcaldesa, Lorena Silvent.

Lectura de manifiesto en Catarroja. / A.C.

Con esta declaración, el Ayuntamiento quiere rendir homenaje a las personas afectadas y trasladar su respeto y solidaridad a las familias y amistades que sufrieron las consecuencias de las inundaciones, así como agradecer a las personas y entidades que contribuyeron a paliar la emergencia.

Actos 29-O

Durante la mañana de hoy, 29 de octubre, ha tenido lugar la lectura de un manifiesto y tres minutos de silencio en memoria de las víctimas. Además, el trío de cuerda Alea ha amenizado la jornada.

“Hoy recordamos, un año después, aquel día que marcó nuestras vidas para siempre. Pero ante la tragedia, emergió con fuerza la identidad de Catarroja. Ese mismo día, esas mismas horas, nació una respuesta colectiva extraordinaria”, ha indicado la alcaldesa durante la lectura del manifiesto.

“Vecindario, voluntariado, agricultores, cuerpos de emergencias, personal sanitario, fuerzas armadas, policías, bomberos, asociaciones, empresas, instituciones, colectivos de toda clase... Todos, cada uno desde su lugar, dieron lo mejor de sí mismos. Gracias”, añadía.

La primera edil ha recordado que desde el Ayuntamiento se están preparando diversos actos de reconocimiento a los intervinientes en la emergencia, como el que tuvo lugar el pasado 8 de octubre. Asimismo, ha señalado que desde el consistorio se reclama:

La revisión de los p rotocolos de emergencia y la elaboración de un protocolo claro para los municipios.

y la elaboración de un protocolo claro para los municipios. El l iderazgo profesional y experto de las emergencias, con comunicación directa con las administraciones supramunicipales.

con comunicación directa con las administraciones supramunicipales. La realización de obras estructurales en la cuenca del Barranc del Poio.

La defensa y protección de nuestro entorno, especialmente del Parc Natural de l’Albufera y la Horta.

“Hoy reafirmamos que, en medio del dolor, supimos ser pueblo. Y continuamos caminando juntos, con memoria, respeto y esperanza. Catarroja recuerda, escucha y avanza”, ha concluido.

Otras acciones conmemorativas durante el mes de noviembre incluyen la creación del ‘Racó de la Memòria’ en el cementerio municipal, el Festival Open House Valencia el día 6 a las 19 horas, la inauguración del mural homenaje ‘Orgull de poble’ el día 8, y la presentación del libro Llàgrimes de fang de Carmen Amoraga el día 19 a las 19:30 horas. Además, está pendiente de concretar la fecha de un acto conjunto con la asociación Recuperem les Barraques y la exposición fotográfica ‘El crit del fang i la solidaritat’.