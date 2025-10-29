Centenares de vecinos de Paiporta se congregan bajo la lluvia para recordar a las víctimas de la dana

Centenares de vecinos y vecinas de Paiporta se han congregado esta tarde frente al ayuntamiento para homenajear a las víctimas de la dana que arrasó las calles de este municipio de l'Horta Sud, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia. Durante tres minutos, se ha hecho el silencio a ambos lados de la rambla del Poyo para recordar a todas las personas que perdieron la vida durante ese 29 de octubre de 2024, en especial a los 56 paiportinos fallecidos. El sonido de la lluvia era lo único que se escuchaba hasta que se ha iniciado un emotivo aplauso, entre abrazos y lágrimas de emoción. "El tiempo pasará, transformaremos y reconstruiremos juntos Paiporta, trataremos de convivir con las heridas y las curaremos. Pero nunca olvidaremos a las personas que nos faltan desde ese día", ha exclamado la periodista Verónica March, encargada de conducir el acto.

La paiportina ha recordado que, hace un año, sobre las 18.30 horas, se desbordó "el barranco de Chiva, también conocido como el barranco del Poyo". "El barranco siempre ha atravesado este pueblo, lo parte por la mitad y lo une al mismo tiempo. Es un espacio natural que a lo largo de la historia hemos integrado en nuestras vidas, lo hemos protegido y disfrutado y nos ha definido como pueblo. Pero esa tarde nos mostró su cara más salvaje, se llevó las vidas de madres, padres, primas, yayas y yayos, tíos, sobrinos, nietos y nietas... Todos ellos víctimas inocentes de una barrancada que nos marcó para siempre", ha compartido March. El homenaje ha contado, además, con la interpretación del cuarteto de cuerda de la Banda Primitiva.

Entre los y las asistentes, que intentaban mantener sus velas encendidas pese a la lluvia, había familiares de las víctimas mortales, que han sentido el apoyo de todos sus vecinos y vecinas. Caridad y Rosa, madre e hija, perdieron ese día a su marido y a su padre, respectivamente. Caridad pudo contarlo gracias al sobrino de su vecina Isabel, quien le acompaña en el homenaje, que consiguió rescatarla y ponerla a salvo. "En un día como hoy te vienen a la cabeza todos los momentos vividos, todo lo que pasó esa noche y los días siguientes", ha reconocido Rosa. Doce meses después de la barrancada, Rufina, que habla con el resto de sus vecinas, pide que se invierta el dinero necesario para "que se haga pronto el desvío del barranco, para que no vuelva a pasar". "Y que nos avisen, porque no nos avisaron", ha reivindicado. Por su parte, Paqui y Eva, vecinas del municipio, no pueden contener la emoción: "Tenemos los sentimientos a flor de piel", han admitido. Para Eva, lo vivido ha sido "muy doloroso". Por eso, querían estar esta tarde para mostrar su "apoyo y empatía a quienes han perdido a sus familiares y su casa".

Al finalizar el acto, los vecinos y vecinas de Paiporta han colocado a lo largo de la rambla del Poyo sus velas, mensajes y flores en recuerdo a las víctimas mortales. "Existen los ángeles voluntarios de todo el pueblo. Gracias. Paiporta no os olvidaremos", "20.11. Ni oblit ni perdó", "229 personas, miles de animales, no los olvidamos", rezaban algunos de los carteles depositados. También se han gritado consignas como "Mazón, dimisión", "Viva Paiporta" y, en especial, "El pueblo salva al pueblo".

Otros actos conmemorativos

Este no es el único acto conmemorativo que ha organizado el Ayuntamiento de Paiporta. Además de decretar los tres días de luto (28, 29 y 30 de octubre), el consistorio inauguró el pasado viernes en el Museu de la Rajoleria la exposición fotográfica "La dana en nuestro pueblo, un año después. Muestra de imágenes sobre la inundación del 29 de octubre de 2024 y la respuesta ciudadana”. En sábado, en la Plaza Cervantes se celebró un concierto homenaje con la participación conjunta de la Banda Primitiva y la Unión Musical de Paiporta, en el que se estrenó la canción "El ressorgiment d'un poble" del compositor paiportino, Eduardo Betes.

Asimismo, este pasado domingo 26 de octubre decenas de vecinos y vecinas de Paiporta participaron en el homenaje convocado por la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana y Riada de Recursos Solidarios frente al Ateneo Cultural y Mercantil. Los y las asistentes formaron una gran cadena humana entorno a la Rambla del Poyo y encendieron una vela en memoria de las víctimas mortales. El objetivo era mostrar acompañar a las familias afectadas y agradecer a la red de voluntarios y voluntarias que se formó tras la dana por su solidaridad.

Esta semana, el Ayuntamiento de Paiporta celebró el pasado lunes un encuentro bajo el título “Testigos: Memoria viva de la dana y la riada del 57", que cerró con el concierto de piano a cargo de Néstor Calderer (piano) y Edu Comelles (artista sonora). En él, vecinos y vecinas del municipio compartieron sus vivencias y aprendizajes. Ayer, martes 28 de octubre, una misa funeral en honor a las víctimas, con la participación del Coro de Sant Jordi, en la Iglesia de Sant Jordi. Y el próximo domingo, 2 de noviembre a las 11 horas, el Museo de la Rajoleria acogerá un acto de reconocimiento a la ciudadanía, voluntariado y servicios de emergencia que trabajaron durante la crisis, con la participación del cuarteto de cuerda de la Banda Primitiva