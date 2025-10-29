Cirios, silencio y lluvia en el homenaje a las víctimas de Picanya

Niños, jóvenes, mayores... La Plaza de la Constitución de Picanya (conocida como Plaza de la Iglesia) se ha llenado de cientos de personas que han querido rendir homenaje a las víctimas de la dana que hoy cumple su primer aniversario. Picanya fue uno de los municipios más afectados de aquel día y, con el barranco del Poyo a su paso, muchas viviendas, comercios, edificios públicos y, lo peor, personas, se vieron golpeadas por la tragedia.

Para conmemorar el año de la dana y homenajear a los fallecidos de la catástrofe, los vecinos de Picanya se han reunido alrededor de la Iglesia para escuchar las campanas sonar y guardar un minuto de silencio. La hija de uno de los fallecidos ha dado unas palabras en representación de los familiares de las víctimas. Ha recalcado que muchos familiares "habían rechazado ir al funeral de estado para poder estar en su pueblo", pero que "se suman al dolor de otros familiares y respetan profundamente su proceso de duelo, ya sea a través de la oración, leyendo una poesía, viendo una imagen o, incluso, yendo al propio funeral".

Asistencia extraordinaria al evento en homenaje al aniversario de la riada / Mapi Casabán

"Cada familiar, vecino o amigo de una víctima tiene nuestro respeto así como todos los que perdieron sus casas y sus negocios y tuvieron que enterrar en el barro tantos recuerdos y sueños". La representante también ha querido recordar a las víctimas de Letur (Albacete) y reconocer la labor de los voluntarios y su respuesta, "que estuvo presente desde el minuto uno".

"Me quedo con que estamos vivos"

Dori y Carlota, dos vecinas de Picanya, han contado como sus hijos padecieron las consecuencias de la dana. Carlota tiene cuatro hijos y dos de ellos se vieron afectados, ya que uno vive en Paiporta y otro en Catarroja: "lo perdieron todo". Dori, por su parte, tiene tres hijos y los tres tuvieron problemas en sus casas y perdieron sus coches; otro, además, vio su negocio afectado. Pero si algo bueno saca Dori de todo, y que recuerda un año después, es como su marido se pudo salvar refugiándose en el instituto por el que pasaba al lado caminando. "Un coche reventó la valla y él pudo entrar, para mi eso es mi mejor regalo; me quedo con que estamos vivos", cuenta Dori.

Una señora sujeta dos cirios para los homenajeados / Mapi Casabán

Aunque si otros también padecieron fueron los dueños de pequeños comercios, como Nani. Ella tiene una pizzería que, como muchos otros establecimientos, estuvo cerrada y destrozada, pero pudo volver a abrir. "Estés poco o muy afectado, al final vivir esto te toca", afirma.

Un pueblo que sigue adelante, sin olvidar

Para clausurar el acto, se ha permitido a los asistentes dejar cirios alrededor de una corona de flores dedicada a las víctimas de parte del pueblo de Picanya. No cabía ni un alfiler y nadie quería quedarse sin pasar y dejar su cirio, por aquellos vecinos que perdieron la vida de forma tan trágica.

Altar en homenaje a las víctimas de la dana / Mapi Casabán

Desde el ayuntamiento han mostrado su máximo respeto a las víctimas y han querido mantenerse a un lado para "dar el protagonismo a las víctimas y afectados". Han resaltado "el tejido que se formó de solidaridad en su momento" y han querido que así continuara.

Fuego, flores y emoción. Picanya ha afirmado que no olvida a los suyos y que los recordará por siempre, así como recordará todo lo que pasó, un año después y muchos más. Así lo han demostrado en un acto que, aún manchado por la lluvia al final, quedará en los corazones de todo un pueblo.