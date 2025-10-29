Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un corazón de crisantemos y velas para honrar a las víctimas en Albal

Estamos dolidos. Hoy es un día duro", señalan los afectados en los actos de aniversario de la riada

Ofrenda floral en Albal en el aniversario de la dana

Ofrenda floral en Albal en el aniversario de la dana / L-EMV

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Un corazón de crisantemos blancos, la flor tradicionalmente funeraria, acompañada por cirios entregados por cientos de vecinos y vecinas de Albal en la plaza Jardín, ha sido el homenaje que está localidad ha querido rendir a las víctimas y afectados de la Dana, en el aniversario de la riada.

Las caras de los asistentes los decían todo. Aunque está localidad no fue en su totalidad afectada, sí que vecinos de San Carlos se mostraban abatidos. " Estamos fastidiados, hoy es un día duro", señalaban. "Aún no me puedo creer que haya pasado un año, es como si no hubiera pasado nada", señalaba otra.

Previo a la creación de este mural floras , el alcalde, José Miguel Ferris, leyó un manifiesto, que empezó recordando a los 229 fallecidos y a sus familiares.

En su discurso. Tuvo un especial recuerdo para los agricultores "fueron los primeros en acudir a salvar vidas con sus tractores, vosotros representáis el estilo más puro de nuestro pueblo". También quiso agradecer la labor de las fuerzas de seguridad, policía, guardia civil, UME, protección civil, también presentes en el homenaje.

Un momento del minuto de silencio en Albal

Un momento del minuto de silencio en Albal / PO

Y por supuesto a los voluntarios y a los vecinos y vecinas que se volcaron en ayudar: "Cuando el agua lo ha arrasado todo, la solidaridad hace renacer la vida. A partir de ese día tuvimos otro ejército, el de los voluntarios. Que nos trajeron comida y agua, y se metieron en nuestras casas a ayudar".

Tras las palabras, tres minutos de silencio, que comenzaron con el sonido del tabal y la dolçaina. Después un fuerte y emotivo aplauso y un Visca Valencia , acabaron con el silencio que escondían muchas voces que aún piden justicia: "Lo peor es que tenemos la sensación de que volvería a pasar lo mismo. Ya es imposible estar tranquilos cuando llueve", concluía una vecina.

29 de octubre: Un año de la dana que arrasó Valencia

