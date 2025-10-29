En defensa de nuestras pistas y del atletismo torrentino

Instalaciones de Parc Central / L-EMV

Quiero hacer público el malestar del club ante la inminente implantación de postes de rugby y la homologación de la pista de atletismo de Torrent como campo de juego para este deporte. Queremos dejar claro que no tenemos nada en contra del rugby como disciplina deportiva. Nuestro desacuerdo de incompatibilidad se centra en la instalación de los postes —que, según parece, seránplegables haciael césped—y sobrela homologación de la pista por parte de la Federación Valenciana de Rugby como campo oficial para jugar partidos. Consideramos que esta medida supone un grave perjuicio para el atletismo, que implicará un deterioro de la pista y, que además se realiza con el apoyo del Ajuntament.

Nuestrapostura contraria,que fue expuesta en la reunión celebrada el pasado jueves 16 de octubre en el Ajuntament, se fundamenta en las siguientes razones:

Trayectoria del club: Somos una entidad con 40 años de historia y unos 400 atletas actuales(alrededor de 270 pertenecientes a la escuela, de 5 a15 años, y unos 120 federados desde la categoría cadete hasta veteranos). Hemos conseguido cerca de 300 medallas nacionales obtenidas por 92 atletas, de los cuales 48 han sido campeones de España (con 99 medallas) y 16 han representado a España en competiciones internacionales, logrando 9 medallas en campeonatos europeos y mundiales de diversas categorías .

El Club de Rugby Ciutat deTorrent, implicado en esta situación, se fundó en 2019 y, según sus propios datos, cuenta actualmente con alrededor de 15 licencias federativas entre todas las categorías. Necesidades del atletismo: Nuestro deporte abarca 20 pruebas/disciplinas distintas, cada una con características y espacios específicos en entrenamientos y competiciones. Cuatro de ellas—peso, disco,jabalina y martillo—requieren el uso de la pradera central de la pista, espacio imprescindible para el entrenamiento técnico y seguro de estas disciplinas.

Por todo ello, consideramos que el Ajuntament de Torrent está priorizando el proyecto de un club con apenas seis años de vida y unos 15 jugadores, frentea otro con cuatro décadas de trabajo, 400 atletas y una consolidada trayectoria. Nos parece injusto y esta decisión nos aboca a entrenar en condiciones inadecuadas y, en algunos casos, peligrosas.

Si los postes son fijos, resultará imposible practicar la jabalina, dejando la pista inhabilitada para competiciones oficiales por equipos. Si son abatibles al césped, reducirán considerablemente el espaciode entrenamiento,especialmente parala escuela (270 atletas), que además con los lanzamientos cercanos con disco o jabalina suponen un peligro real: un rebote en un poste podría causar un accidente grave, incluso mortal.

El Ajuntament nos ha comunicado que nosotros debemos convivir y adaptarnos a la nueva situación. El rugby utilizaría la pradera los martes y jueves de 18:30ha 21:30h, y nosotros lanzaríamos los lunes, miércoles y viernes de 17:30h a 21:00h. Aunque los postes permanecerían en medio del césped, dificultando el entrenamiento y aumentando el riesgo. Cuando se levanten para los partidos o entrenamientos y lanzen a palos, cualquier balón que sobrepase la portería podría golpear a atletas que estén saltando alturao pértiga, o corriendo por las curvas de lapista. Además, ellos tienen el peligro de esguines, roturas de ligamentos, etc., cuando en su práctica metan el pie en uno de los incontables agujeros que hacen los martillos y pesos, además de la falta de zonas de seguridad por las colchonetas de pértiga y altura en sus ensayos. Igual, en uno de los campos de fútbol de césped artificial de la ciudad no tendrían esos problemas.

Por todo ello, nos vemos muy perjudicados por esta situación y pedimos al Ajuntament que estudie de nuevo el tema y rectifique tal actuación.