Lágrimas que abrazan, el recuerdo a las víctimas de Picanya

"Lágrimas que abrazan". Ese es el nombre del monumento que se instalará en el Pont de la Memòria de Picanya, entre la Travesía de la Diputación y la Rotonda de Andreu Alfaro, en memoria de los vecinas y vecinas que fallecieron en el municipio la fatídica noche del 29 de octubre de 2024. El monolito, que se colocará una vez esté concluida la pasarela, servirá también para agredecer a las personas e instituciones que llegaron a la localidad desde aquella noche, así como en reconocimiento a la lucha de nuestros pueblos para salir del barro.

Un mirador sobre el barranco

El lugar elegido para la instalación de esta escultura no puede ser más emblemático: el propio barranco. En concreto en el diseño del nuevo puente entre la Travesía de la Diputación y la rotonda de Andreu Alfaro, el ayuntamiento propuso al Ministerio de Transportes la creación de un mirador. El Ministerio de Transportes hizo suya esta propuesta y el denominado ahora Pont de la Memoria, incluirá este "balcón" donde instalar esta simbólica escultura.

La escultura que se instalará sobre el puente / L-EMV

La pieza, con una altura de unos tres metros y medio, es obra del artista valenciano Jose Piñero quién, a partir de un primer borrador propuesto por los servicios municipales, diseñó una pieza que representa dos manos a punto de unirse (o de separarse) formadas por miles de piezas en forma de gota de agua o de lágrimas. Una pieza que se elevará sobre el puente y será un símbolo de recuerdo, agradecimiento y reconocimiento que perdurará en el tiempo y en la memoria colectiva de nuestro pueblo.