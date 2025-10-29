Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lágrimas que abrazan, el recuerdo a las víctimas de Picanya

Una escultura de dos manos que se unen se instalará en el Pont de la Memòria

Simulación de la escultura sobre el Pont de la Memòria



Nelo Simó

"Lágrimas que abrazan". Ese es el nombre del monumento que se instalará en el Pont de la Memòria de Picanya, entre la Travesía de la Diputación y la Rotonda de Andreu Alfaro, en memoria de los vecinas y vecinas que fallecieron en el municipio la fatídica noche del 29 de octubre de 2024. El monolito, que se colocará una vez esté concluida la pasarela, servirá también para agredecer a las personas e instituciones que llegaron a la localidad desde aquella noche, así como en reconocimiento a la lucha de nuestros pueblos para salir del barro.

Un mirador sobre el barranco

El lugar elegido para la instalación de esta escultura no puede ser más emblemático: el propio barranco. En concreto en el diseño del nuevo puente entre la Travesía de la Diputación y la rotonda de Andreu Alfaro, el ayuntamiento propuso al Ministerio de Transportes la creación de un mirador. El Ministerio de Transportes hizo suya esta propuesta y el denominado ahora Pont de la Memoria, incluirá este "balcón" donde instalar esta simbólica escultura.

La escultura que se instalará sobre el puente

La escultura que se instalará sobre el puente / L-EMV

La pieza, con una altura de unos tres metros y medio, es obra del artista valenciano Jose Piñero quién, a partir de un primer borrador propuesto por los servicios municipales, diseñó una pieza que representa dos manos a punto de unirse (o de separarse) formadas por miles de piezas en forma de gota de agua o de lágrimas. Una pieza que se elevará sobre el puente y será un símbolo de recuerdo, agradecimiento y reconocimiento que perdurará en el tiempo y en la memoria colectiva de nuestro pueblo.

