Mislata guarda cinco minutos de silencio
El municipio se une para recordar a quienes ya no están
El Ayuntamiento de Mislata ha rendido hoy homenaje a las 229 víctimas de la dana que asoló la Comunitat Valenciana hace justo un año, con un acto de cinco minutos de silencio celebrado al mediodía frente a las puertas del Centro Sociocultural La Fábrica.
El alcalde Carlos Fernández Bielsa, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, representantes de entidades vecinales, personal de los servicios municipales y numerosos vecinos y vecinas, ha presidido este emotivo acto de recuerdo y solidaridad.
Durante los minutos de recogimiento, Mislata ha mostrado su respeto y su apoyo a las familias de las personas fallecidas y afectadas por aquella catástrofe meteorológica que dejó una profunda huella en la Comunitat Valenciana, y especialmente en la comarca de L’Horta Sud.
Bielsa: "recordamos la tragedia"
Antes del silencio, el alcalde ha pronunciado una declaración institucional, en la que ha manifestado que “hoy Mislata se une para recordar a quienes ya no están, víctimas que siempre estarán en nuestro corazón y en nuestra memoria. Hoy, en este día de luto, recordamos la tragedia, pero también es un día de agradecimiento colectivo y de demostrar la fuerza de una comarca que nunca se rinde ni se rendirá jamás”.
Bielsa ha querido así destacar, además, el papel que jugó la ciudad durante los días posteriores a la dana, cuando se convirtió en un centro logístico comarcal de apoyo a los municipios más afectados, acogiendo material de emergencia y coordinando la ayuda ciudadana y municipal. “Mislata como siempre, en momentos de dificultad, estuvo a la altura demostrando nuestra infinita solidaridad y esfuerzo colectivo en ayudar a quienes lo habían perdido todo. Me siento orgulloso de todo lo que hicimos durante esos días oscuros, tristes y llenos de dolor y fango”.
El acto ha concluido con un aplauso simbólico, como muestra de respeto y de unidad de toda la comunidad mislatera. Con este gesto, el Ayuntamiento de Mislata reafirma su compromiso con la memoria, la cooperación y la resiliencia, valores fundamentales para afrontar juntos los desafíos que plantean los fenómenos climáticos extremos y para construir una ciudad cada vez más preparada y solidaria.
Esta tarde, se celebrará otro acto conmemorativo por este primer aniversario de la Dana y en memoria de las 229 víctimas de la tragedia. Tendrá lugar en el paseo de Gregorio Gea frente al Centro Cultural Carmen Alborch a las 20.00 horas, coincidiendo con la hora en la que se recibió la alarma de EsAlert de la Generalitat Valenciana y cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.
