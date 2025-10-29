Nueva directiva de la asociación de diabéticos local de Burjassot

La Asociación de Diabéticos de Burjassot (ADB) inició las actividades de su X aniversario este miércoles por la mañana, en el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento, con la presentación de su renovada junta directiva y de la programación alrededor del Día Internacional de la Diabetes, que se conmemorará el próximo 14 de noviembre, con el propósito de “crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud” y animar a la ciudadanía a “implicarse en una causa para la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad”.

El alcalde, Rafa García, y la concejala de Sanidad, Isabel Mora, recibieron una representación de ADB con su nuevo presidente al frente, José Ramón Marco Jiménez, agradecida de la colaboración que el consistorio dispensa al colectivo de diabéticos desde su fundación en 2015. Durante la entrevista, Marco destacó que “aún existe mucha gente que tiene diabetes y lo ignora”, por lo que “es necesario continuar informando y asesorando a la población sobre la enfermedad”.

Asimismo Marco manifestó que, además de “seguir profundizando en la formación sobre diabetes”, es necesario “tener la colaboración de los centros de salud del municipio”. Por su parte, el alcalde, Rafa García, expresó la voluntad del Ayuntamiento de “ayudar a la asociación de diabéticos en todas sus acciones”.

Hacia el final de la reunión, ADB entregó a las autoridades municipales el programa de actos preparado para el Día Internacional de la Diabetes. Así el próximo día 12 de noviembre –miércoles– la asociación instalará a las puertas del consistorio una mesa informativa.

Dos días después –viernes 14–, en el Ayuntamiento, tendrá lugar la conmemoración del nacimiento de ADB en Burjassot a partir de las 19 horas en un acto que junto con el alcalde, Rafa García, conducirán el presidente del colectivo, José Ramón Marco, y su presidenta honorífica, Adela Pérez. En el transcurso del evento actuará la Rondalla y Coro La Amistad. Como colofón, la corporación municipal procederá al anochecer al encendido de luces azules –color corporativo de las asociaciones de diabéticos– en la fachada de la casa consistorial.