Paterna devuelve los 760€ a la vecina que los encontró en la calle tras dos años sin ser reclamados

El Ayuntamiento de Paterna ha resuelto adjudicar a una vecina de la ciudad la cantidad de 760 euros que encontró en la vía pública en octubre de 2023 y que entregó inmediatamente a la Policía.

Siguiendo lo establecido en el artículo 615 del Código Civil sobre cosas muebles halladas, y tras cumplirse más de dos años desde que se publicara el hallazgo en el tablón de edictos municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia sin que apareciera el legítimo propietario, el consistorio ha adjudicado la suma a la vecina que lo encontró y lo entregó en su momento y que ahora ha recibido la cantidad íntegra.

El dinero hallado en la vía pública ascendía a un total de 760 euros en efectivo. En cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento abrió expediente administrativo y mantuvo el depósito del dinero en la Oficina de Objetos Perdidos hasta agotar el plazo legal de reclamación.

A este respecto, la Teniente de Alcalde de Interior, Nuria Campos, ha subrayado que “este caso es un ejemplo de honradez y de conducta ejemplar por parte de una vecina, que decidió entregar el dinero en lugar de quedárselo. Su gesto tiene ahora la justa recompensa que marca la ley, y demuestra que el Código Civil no solo se aplica, sino que también reconoce la buena fe y el compromiso cívico de la ciudadanía”.

Con este procedimiento, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con la transparencia administrativa y la correcta aplicación de la legislación en beneficio de la ciudadanía.