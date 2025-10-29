Paterna devuelve los 760€ a la vecina que los encontró en la calle tras dos años sin ser reclamados
"Su gesto tiene ahora la justa recompensa que marca la ley", señalan desde el consistorio
El Ayuntamiento de Paterna ha resuelto adjudicar a una vecina de la ciudad la cantidad de 760 euros que encontró en la vía pública en octubre de 2023 y que entregó inmediatamente a la Policía.
Siguiendo lo establecido en el artículo 615 del Código Civil sobre cosas muebles halladas, y tras cumplirse más de dos años desde que se publicara el hallazgo en el tablón de edictos municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia sin que apareciera el legítimo propietario, el consistorio ha adjudicado la suma a la vecina que lo encontró y lo entregó en su momento y que ahora ha recibido la cantidad íntegra.
El dinero hallado en la vía pública ascendía a un total de 760 euros en efectivo. En cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento abrió expediente administrativo y mantuvo el depósito del dinero en la Oficina de Objetos Perdidos hasta agotar el plazo legal de reclamación.
A este respecto, la Teniente de Alcalde de Interior, Nuria Campos, ha subrayado que “este caso es un ejemplo de honradez y de conducta ejemplar por parte de una vecina, que decidió entregar el dinero en lugar de quedárselo. Su gesto tiene ahora la justa recompensa que marca la ley, y demuestra que el Código Civil no solo se aplica, sino que también reconoce la buena fe y el compromiso cívico de la ciudadanía”.
Con este procedimiento, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con la transparencia administrativa y la correcta aplicación de la legislación en beneficio de la ciudadanía.
