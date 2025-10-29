Picassent recuerda con emoción y dignidad a las víctimas de la barrancada del 29 de octubre
Más de 300personas se concentran en la plaza del Ayuntamiento
Una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Picassent recuerda el trágico suceso con un parlamento donde la alcaldesa apela a la dignidad, unión y solidaridad como pueblo
La plaza del municipio ha acogido momentos de memoria y emoción hacia las víctimas, 229, de la devastadora dana sufrida ahora hace justo un año.
A la 1 de la tarde se ha programado por parte del Ayuntamiento una concentración que han acudido más de 300 personas para recordar las víctimas y familiares de un suceso que golpeó muy duramente en la comarca.
La alcaldesa del municipio, Conxa García, ha transmitido unas breves palabras a las personas congregadas, para agradecer, al pueblo de Picassent “que en el peor momento de la tragedia hayan estado para ayudar y solidarizarse con nuestro entorno y por supuesto con los pueblos vecinos”, ha manifestado la primera edil, que ha presidido el acto acompañada por miembros de la corporación municipal.
En sus palabras, la alcaldesa ha reivindicado un futuro “de plena normalidad para vivir con la tranquilidad y dignidad que merecemos como sociedad”.
