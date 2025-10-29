Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Picassent recuerda con emoción y dignidad a las víctimas de la barrancada del 29 de octubre

Más de 300personas se concentran en la plaza del Ayuntamiento

Minuto silencio en Picassent.

Minuto silencio en Picassent. / A.P.

Redacción Levante-EMV

Una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Picassent recuerda el trágico suceso con un parlamento donde la alcaldesa apela a la dignidad, unión y solidaridad como pueblo

La plaza del municipio ha acogido momentos de memoria y emoción hacia las víctimas, 229, de la devastadora dana sufrida ahora hace justo un año.

A la 1 de la tarde se ha programado por parte del Ayuntamiento una concentración que han acudido más de 300 personas para recordar las víctimas y familiares de un suceso que golpeó muy duramente en la comarca.

La alcaldesa del municipio, Conxa García, ha transmitido unas breves palabras a las personas congregadas, para agradecer, al pueblo de Picassent “que en el peor momento de la tragedia hayan estado para ayudar y solidarizarse con nuestro entorno y por supuesto con los pueblos vecinos”, ha manifestado la primera edil, que ha presidido el acto acompañada por miembros de la corporación municipal.

En sus palabras, la alcaldesa ha reivindicado un futuro “de plena normalidad para vivir con la tranquilidad y dignidad que merecemos como sociedad”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura
  2. Todos los detalles del funeral de Estado: dos actuaciones musicales, una ofrenda floral y algunas ausencias destacadas
  3. La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
  4. ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
  5. Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
  6. Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
  7. Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
  8. La ITV les salvó de la dana: 'Hemos reconstruido nuestra vida a 400 kms de Picanya

Pradas reclama que se sepa "toda la verdad" del 29-O, incluido dónde estaba Mazón

Pradas reclama que se sepa "toda la verdad" del 29-O, incluido dónde estaba Mazón

La Industria de la Felicidad llega a Cocentaina: Fotur impulsa el ocio responsable en la Fira 2025

La Industria de la Felicidad llega a Cocentaina: Fotur impulsa el ocio responsable en la Fira 2025

La izquierda lamenta que Mazón haya llegado como 'president' al aniversario del 29-O

La izquierda lamenta que Mazón haya llegado como 'president' al aniversario del 29-O

Protestas contra Mazón en la calles de València: Manifestación desde el Ventorro y 229 mantas térmicas para recordar a la víctimas

Protestas contra Mazón en la calles de València: Manifestación desde el Ventorro y 229 mantas térmicas para recordar a la víctimas

El Rey que no puede volver: dentro de la entrevista más esperada de Juan Carlos I

El Rey que no puede volver: dentro de la entrevista más esperada de Juan Carlos I

El arzobispo Benavent reza el ángelus por las víctimas de la dana

El arzobispo Benavent reza el ángelus por las víctimas de la dana

Benavent: "Hoy no puede ser un día sólo de recuerdo doloroso, sino también de esperanza"

Benavent: "Hoy no puede ser un día sólo de recuerdo doloroso, sino también de esperanza"

Aemet recuerda a las víctimas y la Universitat declara luto oficial

Aemet recuerda a las víctimas y la Universitat declara luto oficial
Tracking Pixel Contents