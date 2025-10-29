El silencio inunda Torrent en el aniversario de la dana

Torrent ha guardado silencio este mediodía a las puertas del Ayuntamiento, donde centenares de vecinos se han concentrado para rendir homenaje a las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024. El acto, presidido por la alcaldesa Amparo Folgado junto a la corporación municipal, ha contado con la presencia de familiares de las víctimas torrentinas, que han participado en este minuto de silencio.

En primera fila también han estado presentes representantes de la Policía Local y Protección Civil, cuerpos que jugaron un papel fundamental durante aquellos días de emergencia y rescate.

Minuto de silencio en Torrent. / A.T.

Con motivo del primer aniversario de la dana, la alcaldesa decretó luto oficial durante toda la jornada de hoy, por lo que las banderas ondean a media asta en todos los edificios municipales.

Este homenaje se suma al celebrado el pasado lunes, 27 de octubre, cuando el Ayuntamiento inauguró una rotonda en el polígono Mas del Jutge en memoria de las once personas que perdieron la vida en Torrent, ocho de ellas vecinas de la ciudad. El monumento, formado por once árboles de acero, simboliza a las víctimas y está rodeado por los nombres de los ocho torrentinos fallecidos.

El Ayuntamiento de Torrent, con la alcaldesa Amparo Folgado al frente, acompañará esta tarde a las familias en el funeral de Estado que se celebrará en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, en recuerdo de todas las víctimas de la DANA.