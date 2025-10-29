"No són morts, són assassinats"

La población de l'Horta Sud, la más afectada por la barrancada de aquel fatídico 29 de octubre , salió a la calle en el primer aniversario de la tragendia para gritar que ni olvida ni perdona. Ni la lluvia , esa que no cayó ni alertó hace justo un año, impidió que centenares de personas se unieron primero en silencio y después en protesta para conmemorar a los muertos primero, y para reivindicar un cambio que pasa por mover sillas en el gobierno.

Una marcha que demostró que está barrancada ha servido para unir a los pueblos del Camí Reial. Está vía ha sido la utilizada para unir las dos protestas, la que salió a las 18 h de Albal y pasó por Catarroja cruzando el barranco del Poyo, Massanassa, Alfafar hasta llegar a Benetússer, donde allí, en la plaza de la Xapa se ha unido con la otra marcha, que salió de La Torre-Sedaví.

Detrás de una pancarta y acompañados de cirios, y en un sobrecogedor silencio en respeto a los 229 fallecidos, la multitud de vecinos y vecinas no solo se l'Horta Sud sino de otros pueblos de la comarca, llegaron a la plaza de la Xapa, con el ritmo del tabal y la dolçaina. Allí, tres torres de castellers desafiaron a la lluvia para iniciar el acto, que se vio modificado precisamente por el agua. Así, sin micrófonos y casi sin luz, se leyeron dos manifiestos por parte de los comités de reconstrucción local y de Acord Social, que organizaron el acto.

"Cuando sonaron las alarmas ya era tarde para todas estas personas que honramos. Se ahogaron con el fango. Cuando vinieron ya era tarde. No fue el agua ni la riada, fueron las las políticas negligentes las que nos ahogaron", señalaron. Los aplausos se intercalaban con gritos de "no olvido no perdón, Mazón dimisión", o "no son muertos son asesinados". "Seguiremos en las calles hasta que se vayan. Hasta que sepamos la verdad. Hasta que tengamos dignidad y justicia", clamaba una de las asistentes.

"Necesitamos cambios"

Toni Valero , representante del Cler de Alfafar y organizador de la marcha que salía desde Sedavi - La torre , afirmaba que "con absoluto respeto a las víctimas, algo teníamos que hacer. No podemos superar el duelo si sigue gobernando Carlos Mazón. Vamos en silencio, con nuestros cirios, todos unidos , con el mismo objetivo, respetar y honrar años fallecidos y afectados, pero a la vez reclamando un cambio que ya debía haberse producido tras un año".

Entre los asistentes, muchos afectados que pese al dolor de recordar este día, necesitaban salir a las calle. Es el caso de Vanessa, que ha perdido su casa de Montserrat. Literalmente la riada de la tragó, "y el consistorio no me quiere ayudar porque dice que es una casa rustica". Por suerte, vio la alerta de aemet y decidió irse a Sedaví a casa de sus padres, "sino, estaría muerta", nos cuenta sin poder contener las lágrimas. Ha venido a la protesta" en señal de duelo y también para reivindicar que está situación no puede volver a pasar. Lo he perdido todo, y tengo a muchos amigos y familiares afectados. ".