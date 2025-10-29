Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu
El fallecimiento de la maestra de 45 años cae como una bomba en la capital comarcal
Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu, una joven maestra de 45 años que fallecía este martes tras una intervención quirúrgica practicada hace unos días en un hospital. Sus restos mortales han sido velados esta tarde en el tanatorio torrentino, que se ha quedado pequeño ante el aluvión de personas que han querido acompañar a sus familares y amigos. El sepelio se celebrará este miércoles a las 16 horas en la parroquia de Monte-Sión.
La noticia de su fallecimiento ha causado una enorme consternación en Torrent. Susana era profesora en distintos niveles en el CEIP Antonio Machado, donde su fallecimiento ha caído como una bomba entre profesado y alumnado. Los que la conocían destacan su carácter afable y alegre.
Hija de reconocido chocolatero
Además, su padre, Rafael Andreu, es uno de los conocidos chocolateros de Torrent, experto en el tradicional chocolate de rulo. Ahora es su hermana Patricia la que lleva años al frente del negocio familiar con innovadoras propuestas.
- Todos los detalles del funeral de Estado: dos actuaciones musicales, una ofrenda floral y algunas ausencias destacadas
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
- ¿Cuándo he mentido yo?': los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del 29-O
- La jefa de Emergencias confirma que Delegación del Gobierno le advirtió a las 18.34 'es necesario el Es Alert' y desde el Cecopi respondieron 'lo estamos gestionando