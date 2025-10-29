Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu, una joven maestra de 45 años que fallecía este martes tras una intervención quirúrgica practicada hace unos días en un hospital. Sus restos mortales han sido velados esta tarde en el tanatorio torrentino, que se ha quedado pequeño ante el aluvión de personas que han querido acompañar a sus familares y amigos. El sepelio se celebrará este miércoles a las 16 horas en la parroquia de Monte-Sión.

La noticia de su fallecimiento ha causado una enorme consternación en Torrent. Susana era profesora en distintos niveles en el CEIP Antonio Machado, donde su fallecimiento ha caído como una bomba entre profesado y alumnado. Los que la conocían destacan su carácter afable y alegre.

Hija de reconocido chocolatero

Además, su padre, Rafael Andreu, es uno de los conocidos chocolateros de Torrent, experto en el tradicional chocolate de rulo. Ahora es su hermana Patricia la que lleva años al frente del negocio familiar con innovadoras propuestas.