Vaivén
Barro a la cara de Mazón en Moncada
La sede del PP de este municipio amanece con actos vandálicos en su sede
L-EMV
Carlos Mazón, el president de la Generalitat Valenciana, está en el foco mediático, sobre todo tras su presencia en el funeral de Estado, en el que las víctimas de la dana le expresaron toda su rabia y malestar. Consideran que él es el principal responsable de las muertes de sus familiares por no avisar a tiempo de la dana que arrasó decenas de pueblos. La rabia de la ciudadanía se ha notado también en la sede del Partido Popular de Moncada, que esta mañana ha aparecido con una pintada que tapaba la cara de Mazón con barro.
El grupo popular local ha emitido un escueto comunicado en redes sociales en el que condena estos hechos y mantiene: "La violencia no es el camino". No es la primera vez que este local del partido en el municipio de l'Horta Nord sufre actos vandálicos en este año, en el que la dana ha sido protagonista de toda la actualidad política y social valenciana. "Vamos a seguir trabajando por todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad", han asegurado los populares de Moncada.
