Bicis del campeón del tour para niños de la dana

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha acogido el acto de entrega de 55 bicicletas de la Fundación Alberto Contador a la Asociación de Damnificados por la DANA, que serán repartidas en los ocho centros escolares que han tenido que ser derribados y su alumnado ha iniciado el curso en barracones.

La directora de la fundación, Henar García, se ha desplazado con un equipo desde Madrid para trasladar las bicicletas a l’Horta Sud. Han sido donadas por personas de toda España y reparadas previamente en la nave que la entidad tiene en el municipio de Pinto, en Madrid, donde desarrolla la iniciativa “Bicis para la vida”.

Momento en el que se han descargado las bicis / L-EMV

Hasta la Mancomunitat se ha desplazado una treintena de representantes de los centros escolares, direcciones y profesorado, para conocer la iniciativa. También la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha acudido a la cita acompañando al equipo docente del colegio de su municipio.

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha dado la bienvenida y ha repasado el impacto de la dana en la comarca, con especial hincapié en el sector educativo y a la infancia. El mandatario ha recordado el esfuerzo que los municipios han realizado en los últimos años para construir una red de carril bici y también el apoyo que la institución da a los proyectos de movilidad sostenible y solidaria del Col·lectiu Soterranya, cuyo voluntariado ha entregado casi 2.000 bicis a la ciudadanía de l’Horta Sud desde la DANA.

Adversidad por oportunidad

Por su parte, la impulsora del proyecto en la Asociación de Damnificados, Verónica Vicent, experta en educación vial, ha explicado que se eligió a los colegios en barracones, de los 115 que resultaron afectados por la dana, con el objetivo de “cambiar adversidad por oportunidad”. También ha ofrecido a los centros la posibilidad de participar en un proyecto de bici excursiones, entre otras actividades que podrán desarrollarse. Por su parte, la representante de la asociación María Gascó ha ampliado la información sobre la iniciativa, que lleva por nombre “Quiero ser una persona girasol”.

Las bicicletas serán repartidas a los ocho centros docentes en los próximos días por la Asociación de Damnificados, con la colaboración de la Mancomunitat de l’Horta Sud, a través de Protección Civil de Torrent.