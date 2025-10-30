El emotivo canto del himno de una niña bajo la lluvia en Torrent en el aniversario de la dana

Ayer, 29 de octubre, fue un día inmensamente cargado de sentimiento en toda València al recordar todo lo que se vivía hace exactamente un año en esta tierra. A la par que se llevaba a cabo el funeral de Estado en memoria de las víctimas, en Torrent se vivió un emotivo homenaje por parte de una niña bajo la lluvia que representa la humanidad de toda una sociedad y el poder que le otorga frente a las adversidades.

Ocurrió durante el partido de Copa del Rey

Esta fecha ya es historia para siempre en València y ahora más aún para Torrent como ciudad. A las 19:00 horas daba comienzo el partido que enfrentaba al Torrent CF y al Juventud Torremolinos en la primera fase de la Copa del Rey. El premio no era banal, era enfrentarse a un equipo de primera división en la siguiente fase del campeonato.

El partido fue la guinda a una jornada que no se borrará de la memoria de los que se mancharon de barro 365 días antes muy cerca de donde estaban sentados. En el Estadio San Gregorio, el Torrent CF ganó por 3-1 a su rival, pero el momento que puso los pelos de punta a los cinco mil asistentes ocurrió en los instantes previos al pitido inicial.

La conmovedora interpretación de una niña del himno bajo la lluvia

Minutos antes de las 19:00 horas, tras un micrófono y bajo un paraguas, Paula Villarroya, una niña torrentina cantó el himno de València el mismo día que se cumplía un año de la riada. Mientras Paula inundaba de emoción al estadio, una senyera gigante se desplegaba en el centro del campo para cerrar una escena a la que no le faltó ningún detalle de lo que ha sido durante los últimos doce meses València: La ilusión de una niña, el himno, la bandera, la lluvia y la fuerza para seguir adelante.