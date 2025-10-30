La oposición abandona el pleno de Paterna por considerar "unilateral" el cambio de hora

El enfrentamiento de esta semana de la oposición en Paterna, formada por Partido Popular, Compromís y Vox, con el equipo de gobierno socialista que lidera Juan Antonio Sagredo por el cambio de hora del pleno se ha materializado este medio día en la sesión ordinaria del mes de octubre. Tras la aprobación del acta anterior, los concejales de los tres partidos se han levantado y han abandonado la sala.

La razón: consideran que el cambio de hora de la sesión (programada para las 20 horas pero cambiada a las 13 horas de este jueves) responde a que el gobierno local "no quiere escuchar a los vecinos" que se manifestarán esta tarde, a partir de las 20 horas, por la subida de la factura del agua. La oposición considera que el alcalde, Juan Antonio Sagredo "merma la participación" al cambiar el pleno a la mañana, "cuando el aforo es limitado y no se puede asistir con tanta facilidad, pues coincide con el horario laboral".

Con todo, el gobierno ya explicó que el cambio se debe a una cuestión administrativa y que nada tiene que ver con la protesta programada al mismo tiempo que se inicia el pleno.

El PP considera que esta actitud es "una falta de respeto" y que el ayuntamiento tiene una actitud "autoritaria", mientras Compromís lamenta que "no nos ha dejado tomar la palabra para pedirle que nos explicara el motivo" y habla de "comportamiento antidemocrático, más propio de un emperador romano que de un senador español". Asimismo, también han denunciado que no se haya dejado entrar a un asesor por motivos de aforo.

Ausencia en la junta de portavoces

Esta bronca viene de toda la semana, y es que la oposición está enfadada con el equipo de gobierno local. Tanto es así que ninguno de los portavoces de la oposición acudió a la última junta de portavoces, tal como ha revelado Sagredo esta mañana en un encuentro con la prensa. "Si una persona se ausenta de su puesto de trabajo, se le sanciona, y no está bien. Veremos qué pasa aquí, porque todos estos portavoces están cobrando del pueblo de Paterna y no pueden ausentarse sin motivo justificado", ha dicho el alcalde respecto a la ausencia de los portavoces en la junta, donde el gobierno informa a los grupos en la oposición del día a día de la gestión y los temas que se tratan en el pleno.