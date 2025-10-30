Paterna abandonará la Emtre entre acusaciones de "mala gestión" y "casos de corrupción"

El Ayuntamiento de Paterna ha anunciado su salida ordenada de la Entidad Metropolitana de Residuos (Emtre) para “no ser complice de la nefasta gestión” que considera está llevando a cabo lel ente que ahora preside Emilio Belencoso, también alcalde de Almàssera (PP). Las razones son las subidas continuas de cuotas a la ciudadanía (ocho en este año) así como una "nefasta" gestión que acarrea "supuestas tramas de corrupción" y que supone que el ayuntamiento tenga que pagar derramas de millones de euros.

El alcalde Juan Antonio Sagredo ha sido quien ha anunciado esta mañana la decisión de dejar la Emtre, apuntando a la mala gestión actual. Así, ha relatado que la nueva planta de los Hornillos "estaba presupuestada en 120 millones y su coste va a ser el doble", también ha incidido "en las pérdidas que lleva arrastrando", así como los 100 millones de euros de presupuesto del ente, "donde una parte muy importante va destinada a personal, en gran parte del Ayuntamiento de València, con lo que estamos pagando a funcionarios de València".

Además, ha resaltado que buena parte del control de la Emtre lo tiene el cap i casal “donde PP y Vox deciden sobre tratamientos y políticas de residuos de dos millones de ciudadanos y al mismo tiempo son negacionistas del cambio climático”.

Sagredo ha revelado "supuestas tramas de corrupción" en torno a la UTE. El mandatario ha apuntado que se han sumado a este discurso muchos alcaldes y alcaldesas "y esto tiene que ser un punto de inflexión para que de verdad se impulse una entidad metropolitana (como lleva defendiendo en los últimos tiempos) limpia y con una gestión eficiente, no lo que están haciendo ahora PP y Vox".

La deuda con la Emtre

El alcalde ha recordado que desde Paterna, “es decir los vecinos y vecinas, aportamos más de cuatro millones de euros (Paterna es el tercer municipio que más aporta después de València y Torrent), a esta mala gestión de la Emtre". En este sentido, ha recordado que la entidad le reclamaba 1,3 millones por una derrama. "No estábamos de acuerdo y alegamos. Al no prosperar hemos emprendido un contenciosos en el juzgado", ha avanzado Sagredo, que ha añadido que "no entendemos esta vuelta al pasado del PP de la mano de Vox", y que "Paterna no va a ser complice de esa mala gestión", y "ya veremos qué pasa con las supuestas tramas de corrupción".