Picassent ya ha gestionado más de dos millones de euros de la Fundación Amancio Ortega
Se han concedido 589 ayudas por daños en viviendas, vehículos o explotaciones agrícolas afectadas por la dana
La Fundación Amancio Ortega concedió a Picassent 2,2 millones euros para compensar los daños que tuvieron diferentes afectados del municipio en la dana del 29 de octubre del 2024. Desde que en diciembre del año pasado el Ayuntamiento de Picassent comenzó a gestionar las ayudas, se han pagado en las diferentes convocatorias 589 pagos, que se han recibido por daños en viviendas, vehículos o explotaciones agrícolas.
Así, para afectados en daños a la vivienda se han repartido 125 ayudas por un importe de 515.000 euros, después de gestionar los últimos expedientes de la última convocatoria. Para vehículos en total han sido 271 ayudas concedidas por un valor de 535.000 euros, mientras que para daños en el campo se han entregado 193 ayudas por un total de 999.989 euros.
En resumen, después de diferentes convocatorias, se han entregado 589 ayudas que equivalen a 2.049.989 euros. En los próximos días desde la concejalía de Bienestar Social se anunciará cómo se repartirán los algo más de 100.000 euros que quedan pendientes de asignar después de haber tramitado todas las convocatorias y todos los expedientes de los tres tipos de ayudas, con el fin de liquidar la totalidad de la asignación otorgada por la Fundación Amancio Ortega.
El concejal de Bienestar Social, Carles Silla, ha querido valorar el trabajo administrativo y técnico que se ha hecho, “porque se va a cumplir el objetivo de repartir la totalidad de los 2,2 millones recibidos por la Fundación y ayudará a compensar parte de los daños en vivienda, vehículos y en campos agrícolas de vecinos y vecinas de Picassent”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
- Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura
- Mazón anuncia una comparecencia sin concretar más: "Me hago cargo del día de ayer"
- El paellero multifunción de leña único del Roig Arena
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València