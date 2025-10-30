Quart de Poblet estrena un mural que une arte, naturaleza e inclusión

Quart de Poblet llena sus espacios de arte y diversidad. A través del proyecto de arte urbano “Quart divers”, el ayuntamiento busca sensibilizar a la población sobre la importancia del respeto, la equidad y la inclusión a través de un mensaje visual atrayente y significativo. En el marco de Q-ART, con un estilo naturalista y tomando a las aves como protagonistas, el artista Pedro Mecinas ha pintado un mural en el Parque Molí d’Animeta con el que el autor ha creado una metáfora sobre la diversidad como potenciador de la riqueza cultural de la sociedad, además de poner en valor la necesidad de crear una comunidad unida.

El proyecto, subvencionado por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, aborda la diversidad desde el punto de vista del respeto y la unión entre personas, independientemente de su realidad social, su origen o identidad. El mural se ubica dentro de la zona urbana de Quart de Poblet que se encuentra en proceso de expansión residencial. Una zona verde con edificios, comercios y centros educativos a su alrededor, así como la parada de metro Faitanar.

A través de una filosofía naturalista, el mural cuenta que en la naturaleza se encuentra un equilibrio sostenible y ecológico entre especies, y, en definitiva, un respeto por el mundo y la naturaleza.

Con esta acción creativa, el Ayuntamiento de Quart de Poblet impulsa una sociedad que acepta las diferencias de la población que la compone como un valor positivo, y se refleja en el lema “En la diversitat trobem la riquesa que fa més forta la nostra societat”. Pedro Mecinas muestra con esta obra la biodiversidad de las especies de aves autóctonas de la Comunitat Valenciana, poniendo en valor el ecosistema como ejemplo de convivencia diversa.

Fragmento del mural de Pedro Mecinas en el Parque Molí d’Animeta. / A. Q.

La cultura es motor de libertad y convivencia. Abre las puertas del respeto, la tolerancia y la democracia, y constituye el espacio donde se forjan la identidad y los valores que definen a nuestra sociedad. Por ese motivo, "el Gobierno municipal apuesta por la cultura como un espacio de encuentro entre vecinos, por lo que se trabaja día a día para que la cultura llegue a todos los rincones del municipio, con programas que apoyan a las asociaciones, promueven la creación artística y acercan el patrimonio y las artes a la ciudadanía".

El autor

El artista Pedro Mecinas, licenciado en Bellas Artes por la Universistat Politècnica de València, cuenta con más de quince años de experiencia profesional realizando principalmente, murales tanto dentro del ámbito privado como público. Su último gran proyecto, inaugurado este 2025, se encuentra en el claustro gótico del Centro de Arte del Carmen de Valencia. Con el título “Alçar el vol junts”,

Además, su arte también forma parte activa de Quart de Poblet, ya que es el autor del mural “Batre ales per a moure cors”, un proyecto de cocreación artística realizado con el grupo de mediación del Urban Q-Art pintado en el Parque Porta del Túria, en la fachada del edificio que quedó más afectado por la dana del pasado año. Su obra se caracteriza por aunar arte y naturaleza como alegorías de la sociedad.

Con este nuevo mural, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con la cultura como motor de transformación social. A través del arte urbano, el municipio sigue construyendo espacios que reflejan los valores de respeto, diversidad y cohesión que definen a la ciudadanía de Quart de Poblet.