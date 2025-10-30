Quart de Poblet pone el foco la Memoria Democrática a través de unas jornadas culturales y educativas
El municipio conmemora el 31 de octubre, Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura
Quart de Poblet vuelve a abrir un espacio de diálogo y memoria con la celebración de las Jornadas de Memoria Democrática, una cita que une investigación, cultura y participación ciudadana en el marco del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, conmemorado el 31 de octubre.
El próximo 7 de noviembre, la Casa de Cultura acogerá dos conferencias dedicadas a comprender y recuperar la huella cultural y humana de aquellos años. A las 17.30 horas, la profesora de la Universitat de València, Mireia Ferrer, ofrecerá la ponencia “L’art valencià en temps de guerra”, una mirada al papel del arte como herramienta de resistencia y expresión en los años del conflicto.
A continuación, a las 18.30 horas, el historiador local Pedro Gascón impartirá la conferencia “Les víctimes del franquisme a Quart de Poblet”, resultado de un trabajo de investigación que rescata las historias personales y colectivas silenciadas por la dictadura.
Las jornadas continuarán el 14 de noviembre, también en la Casa de Cultura, con la presentación del libro “Lecciones robadas, el cómic”, organizada por la asociación Libros con Memoria. La sesión, que comenzará a las 18 horas, contará con la participación de Luis Vivas, profesor de Historia en Quart de Poblet y coordinador del proyecto, junto a jóvenes del municipio que han colaborado como guionistas y dibujantes valencianos en esta obra colectiva. Este cómic, nacido del trabajo educativo y de la memoria viva, se erige como un puente entre generaciones, una invitación a mirar el pasado desde la creatividad, el arte y el compromiso social.
"El Ayuntamiento de Quart de Poblet refuerza su compromiso con la memoria democrática como pilar de una sociedad justa y cohesionada. A través de políticas activas de recuperación de la memoria histórica y de actividades educativas y culturales en colaboración con asociaciones y ciudadanía, el Gobierno municipal defiende que preservar la Memoria Democrática es la expresión de la libertad, la reivindicación de la lucha ciudadana por los derechos y libertades, y la base para fortalecer la convivencia y el progreso de nuestra sociedad", expresan desde el consistorio..
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
- Una protesta recorrerá el trayecto que hizo Mazón el 29-O “mientras la gente se ahogaba”
- La película oficial del Traje de la Solidaridad por la dana de la Corte de Honor 2025
- Andrea, una joven de 20 años que perdió a su madre el 29-0, dará voz a las familias en el funeral de Estado
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- Ona, la niña milagro de la dana
- Alzira retira 825 carpas invasoras de la Murta para proteger al sapo autóctono
- Mazón se aseguraría dos años con sueldo público de 75.000 euros si resiste hasta julio