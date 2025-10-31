Burjassot acoge el congreso provincial sobre de delitos contra la mujer y acoso

La Casa de la Cultura de Burjassot acogerá un año más y a partir del 20 de noviembre, dentro de las programaciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, el Congreso provincial de delitos sobre la mujer y de acoso. Este seminario, en cuya organización ha colaborado el ayuntamieto del municipio, el despacho de abogados Juan Carlos Navarro Valencia e Isabel Carricondo Antón, directora esta última de la sección penal-familia y violencia sobre la mujer del bufete.

Las inscripciones, que ya están abiertas, pueden realizarse aquí y los asistentes recibirán un certificado de asistencia al Congreso. En el mismo enlace se puede consultar también el programa íntegro de ambas jornadas, con sus ponentes y los horarios de intervención de cada uno de ellos.

Este evento se celebrará los días 20 y 21 de noviembre y estará compuesto por diferentes mesas redondas y coloquios en los que intervendrán personalidades varias como letradas y letrados, fiscales, periodistas o responsables policiales, entre otros. Entre ellos está la ponencia de la redactora jefa de Sucesos y Tribunales de Levante-EMV, Teresa Domínguez, que hablará del papel de los medios de comunicación en la violencia sobre la mujer; el avance social acontecido y cómo se debe contar la noticia.

También intervendrán en la misma jornada Isabel Carricondo; Estefanía Sayago y Laura Muñoz, letradas especializadas, entre otros perfiles como Sonia Rodríguez Llamas, doctora en Derecho y codirectora del master en Derecho y Violencia de Género y Ofelia Albero, agente de igualdad y perito en casos de acoso sexual. También participará en la jornada Miguel Ángel La Font, letrado especializado en derecho laboral y acoso.

Al día siguiente, el jueves 21, será el turno para las entidades que intervienen con las víctimas. Desde la asociación Alanna intervendrá Chelo Álvarez, presidenta de Alanna y la trabajadora social de la entidad Susi García. Después, participará Gabriela Bravo, fiscal y exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, para dar paso a las víctimas.

Por la tarde, intervendrá Socorro Zaragoza, Fiscal delegada de violencia sobre la mujer, de la Fiscalía Provincial de Valencia; Luis Andrés Cucarella Galiana, catedrático de derecho procesal de la Universitat de València y Fernando de Rosa, expresidente de la audiencia provincial de Valencia y Diputado en el Congreso de los Diputados. Finalmente, las últimas ponencias del congreso correrán a cargo de Javier Francisco Soler y Maria Dolores Hernández, para cerrar con Juan Carlos Navarro.

Como se ha señalado, el programa del congreso puede consultarse en el enlace anteriormente indicado o bien, haciendo click aquí.