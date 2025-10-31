Burjassot pagó un plus de 200 euros a los trabajadores que fueron a trabajar con alerta roja

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado (después de una denuncia en redes sociales y a través de la UGT) que el Ayuntamiento de Burjassot pagó un plus de 200 euros como gratificación en concepto de productividad al personal que acudió a su puesto de trabajo el lunes 29 de septiembre, a pesar de la alerta roja declarada ese día.

Ante una situación en la que "el ayuntamiento pudiera ser negligente en cuanto a su obligación de velar por la salud laboral de su personal", tal como avisan, CCOO ha solicitado por registro de entrada el expediente completo de la nómina de octubre para saber qué ocurrió y pedir responsabilidades.

CCOO "no puede tolerar, de ningún modo, que se premie a las personas trabajadoras por ponerse en grave riesgo de forma totalmente innecesaria, exactamente lo contrario a lo que postula este sindicato y a las normas, que en el caso de alerta roja dicen que las personas trabajadoras no deben ponerse en ningún tipo de riesgo ni asistir al puesto de trabajo", concluyen.

"Es al contrario, fue una gratificación por el servicio público"

Por otra parte, fuentes municipales aseguran que enviaron un comunicado por escrito pidiendo a los funcionarios que no se pusieran en riesgo y quien considerara que podía estarlo, no acudiera de forma presencial. Señalan que dieron una gratificación, pero fue 'a posteriori' y para agradecerles "el esfuerzo de servicio público a la ciudadanía".

"No se le dice a la gente que se les va a pagar un plus de 200 por venir en alerta roja, de ninguna manera, sino al revés. Al ver que el 80 % había venido, porque Burjassot no es una zona inundable y no corrían riesgo, el ayuntamiento decide agradecer con una gratificación este servicio público", aclaran las mismas fuentes.