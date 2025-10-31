Calles cortadas y aparcamiento para ir al cementerio en Todos los Santos en Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ha adelantado al viernes 31 de octubre el dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo de la festividad de Todos los Santos, con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar el acceso de los torrentinos y las torrentinas que acuden a honrar a sus familiares al Cementerio Parroquial.

Durante la jornada del 31 ya se ha desplegado en el camposanto y sus accesos el operativo previsto por la Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja y Protección Civil, con el fin de evitar incidentes como el ocurrido en 2021, cuand hubo un tiroteo mortal que conmocionó a toda la comarca, y garantizar que las visitas se desarrollen con normalidad durante el fin de semana.

El dispositivo cuenta con la participación de la Unidad de Vigilancia Canina, especializada en la detección de pólvora, así como con la Unidad Aérea de la Policía Local, que vigila desde el aire el desarrollo de estas jornadas, como ya contó este diario hace unos días. Además, se han instalado habitáculos junto a los accesos para realizar registros personales garantizando la intimidad de los ciudadanos, y se efectuarán controles y registros aleatorios para evitar la entrada de objetos peligrosos.

Dispositivo de tráfico y accesos

Desde la Sección de Señalización se han establecido varias medidas para mejorar la circulación y el acceso al Cementerio Parroquial durante estos días:

Calle Virgen de la Soledad: es de dirección única en sentido al cementerio, desde la calle Ramiro de Maeztu hasta la rotonda. Queda prohibido estacionar en ambos lados y se habilitan pasillos peatonales.

Camí Vell de Picassent: de sentido único de salida, desde la rotonda del cementerio hasta la rotonda de la Ciudad del Deporte (Londres 48), con un carril peatonal vallado.

Entradas al cementerio: por la calle Virgen de la Soledad, la ronda Vicente Pallardó (desde la plaza de la Concordia) y el paseo de los Rosales.

Salidas: por el Camí Vell de Albal, la ronda de Safranar, la calle Misionero Jesús Planells y la ronda Vicente Pallardó (dirección plaza de la Concordia).

Aparcamientos habilitados y transporte público

Para quienes acudan en vehículo, se han habilitado tres zonas de aparcamiento, compartidas con el evento The Champions Burger:

Aparcamiento subterráneo de Parc Central.

Camí Vell de Albal, junto al cementerio.

Rotonda de las calles Londres ’48 y Múnich ’72.

Los agentes del Servicio Operativo retirarán los vehículos mal estacionados en las zonas señalizadas, con suficiente antelación para no entorpecer el dispositivo. Asimismo, el servicio municipal TorrentBus adaptará su horario para facilitar los desplazamientos: las líneas Verde y Roja tendrán una frecuencia especial de 40 minutos durante todo el sábado 1 de noviembre.

Horarios del Cementerio Parroquial

El Cementerio Parroquial de Torrent permanecerá abierto el 31 de octubre en horario ininterrumpido de 9:00 a 18:00 horas, y el viernes 1 de noviembre ampliará su apertura de 8:00 a 18:00 horas para facilitar las visitas. La Eucaristía por Todos los Santos se celebrará el viernes 1 de noviembre a las 16:30 horas.