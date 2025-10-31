Un año sin la piscina cubierta de Sedaví

Se ha cumplido un año desde que la barrancada inundó buena parte de l'Horta Sud, afectando a muchas infraestructuras, que hoy en día siguen a la espera de poder ser reconstruidas. Uno de tantos bienes e infraestructuras afectadas fueron las piscinas cubiertas. Picanya, Catarroja o Sedaví siguen sin poder contar con este espacio vital para la comunidad deportiva y social.

El Club Natación València Masters Sedaví ha lanzado un comunicado donde denuncian que continúan sin poder entrenar en las instalaciones. Hay que recordar que aunque la infraestructura es municipal, pertenece a una concesionaria, que es la encargada de reconstruir los servicios dañados, a través de la compensación del consorcio de seguros.

Si bien la piscina exterior, sí está finalizada aunque finalmente no pudo abrirse este verano por un problema con el filtro de la depuradora, la cubierta continúa igual que tras el 29 de octubre, y sin fecha prevista de apertura. "Es evidente que tras la dana debían atenderse primero las obras más vitales: reparación de viviendas, servicios públicos, empresas, edificios administrativos y garajes. Sin embargo, un año después, el deporte considerado como actividad esencial, sigue siendo el gran olvidado. La natación es un deporte fundamental para la salud, la vida activa y la educación en hábitos saludables, y la inacción prolongada en la piscina de Sedaví afecta especialmente a este derecho social", señalan desde el club.

La piscina exterior tras la dana. / L-EMV

Según explican, el complejo acuático de Sedaví no es una instalación cualquiera, posee piscina cubierta de 25 metros y piscina descubierta homologada de 50 metros, situándose con su singularidad, entre las pocas instalaciones de este tipo en toda la Comunitat Valenciana. Su ubicación geográfica y características técnicas lo convierten en un polo estratégico para la natación valenciana, capaz de acoger competiciones autonómicas y nacionales, y programas de formación deportiva de alto nivel.

"Si la piscina cubierta no está operativa, la experiencia para deportistas y público puede verse afectada, poniendo en riesgo tanto los campeonatos como la reputación de Sedaví como sede de eventos deportivos de nivel autonómico. Tal y como ha sucedido este verano de 2025, donde por el retraso en la reconstrucción, se suspendieron dos campeonatos autonómicos y un Trofeo de club, que repercutieron en 2.200 deportistas y con un impacto económico perdido en la zona de alrededor de 405.000 euros", señalan desde el Valencia Masters Sedaví.