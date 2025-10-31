Compromís denuncia el abandono del Xenillet un año después de la dana

El grupo municipal de Torrent Compromís-Podem-Esquerra Unida denuncia el estado en el que se encuentra el barrio del Xenillet un año después de la dana del 29 de octubre. "Las calles limítrofes con el barranco son un compendio de escombros, desechos y vegetación arrastrada por la dana, que desde hace un año todavía no se ha limpiado", manifiesta el portavoz Xavier Martí.

“Un año después el panorama de las calles alrededor del barranco es desolador y muestra el abandono del barrio por parte del actual gobierno municipal de PP-Vox”, explica Martí, que critica que estén mucho más preocupados "para recibir a Carlos Mazón cuando reabren puentes y carreteras que de ocuparse por la dignidad de la zona del casco urbano más afectada por la dana".

"Es especialmente preocupante la falta de higiene y la desprotección frente el barranco, que ha quedado a ras de las casas arrebatadas por la barrancada, sin que el gobierno municipal haya señalizado el peligro y ni haya instalado ninguna medida de seguridad para separar el talud de las zonas transitadas por el vecindario del barrio”, ha concluido Xavier Martí.