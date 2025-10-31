Todos los Santos: El descanso de los muertos en la zona cero, también en reconstrucción

Aun con la resaca del aniversario de la dana, llega la celebración de Todos los Santos y el foco se pone en los cementerios de la zona afectada. Curiosamente, aunque los pueblos de l'Horta Sud que atraviesa el barranco del Poyo se cubrieron de lodo, el grado de afectación en los camposantos varía mucho de unos a otros.

El más afectado fue sin duda el de Sedaví. Su ubicación en la parte baja de la localidad le hizo llegar a estar cubierto, en una gran parte, bajo tres metros de agua. Dos coches acabaron en su interior, la ermita quedó destrozada. La peor parte se la llevó el ala vieja, declarada en ruina, que debe ser derribada y reconstruida.

"Se cayó toda una sección, la séptima, por lo que lo que hicimos fue limpiar lo antes posible la zona nueva con los operarios de la brigada y los soldados de la Unidad Militar de Emergencias para poder hacer entierros. No estaba todavía en condiciones, pero se tenían que hacer entierros, a los que solo podían entrar los familiares para acompañar", ha detallado Javier Pérez, el concejal de Cementerios de la localidad a EP.

El edil de la localidad, recuerda que en Sedaví murieron nueve vecinos por la dana que pudieron recibir sepultura en la parte más alta del camposanto, la nueva, donde el agua "solo" llegó a los 70 centímetros.

En esos días precisaron mucha ayuda de Policía, UME y operarios hasta que el mes de abril pudieron abrir el cementerio completo "como pudimos" y "tras lavarle un poco la cara". Los trabajadores tuvieron que "quitar las lápidas, sacar los restos con todo el cuidado del mundo, ponerlos en una fosa común y clasificarlos para que los parientes pudieran recuperarlos y volverlos a poner en su sitio", ha detallado, un proceso se logró hacer antes del 29 de abril.

Mientras, y a pesar de que la gente quería ver cómo estaba la situación y los nichos de sus familiares, "lo teníamos todo tapado" y se accedía a la parte que se podía. Los cuatro operarios limpiaron "lápida, lápida, 2.500, con todo el cariño del mundo para que no se desprendieran ni las letras, ni la historia, ni nada", algo que llevó "bastante tiempo". "Lo tuvimos que hacer nosotros, porque el Ejército hacía las cosas grandes, no las pequeñas", ha descrito.

La puerta de acceso al cementerio de Sedaví antes de ser cambiada por una réplica. / A.S.

Así, el proceso concluyó y, tras pasar los trabajos por el visto bueno de patrimonio, el cementerio se pudo abrir el 29 de abril. "La verdad es que está bastante bien menos la sección séptima, que está conforme estaba", ha detallado.

Según ha contado el alcalde José F. Cabanes, al diario Levante-EMV, el día 1 se va a abrir sin problemas, "taparemos y señalizaremos la zona afectada para que nadie acceda" , y además cuenta que se ha reconstruido la puerta de acceso. "Ha tenido que hacerse una réplica exacta, al ser el cementerio un BRL. "Se ha estado trabajando a marchas forzadas para abrir el recinto, donde la capilla precisaba un altar nuevo, ya que también quedó arrasada por el agua", añade el concejal de cementerios.

La reparación de "lavado de cara" realizado hasta ahora se ha afrontado con los fondos municipales mientras que la mayor inversión --la reconstrucción para la sección séptima y la capilla-- se hará con los del Estado. Para estos días, se taparán salas que no están en condiciones con unos paneles para poder abrir.

El edil reconoce que ha sido un proceso "muy duro" y en el que no siempre se ha comprendido el trabajo porque querían saber cómo estaban sus familiares. "Había gente que te decían llorando Javier, ¿cómo están?", y le daban los detalles de la ubicación para que pudiera hacer fotografías de la lápida y mostrársela para que se quedaran tranquilos.

"Intentábamos capearlo como podíamos y tranquilizar", ha explicado Javier, que asegura que el camposanto es "lo más bonito que tiene Sedaví", y cree que es el que más daños ha sufrido en toda la zona cero de la dana. En este municipio también se quedaron sin Ayuntamiento, con la planta baja y sótano completamente arrasados.

Massanassa presenta la memoria de reconstrucción al Estado

El cementerio de Massanassa también sufrió graves desperfectos y el consistorio ha incluido la memoria de su reconstrucción dentro del plan de recuperación del Estado.La inversión presentada para ser subvencionada por el Gobierno asciende a 373.697,55 € e incluye la reparación de varios bloques de nichos, calles internas, horno crematorio, zona de aparcamiento de vehículos, varias zonas de jardines y bancos.

Alfafar reconstruye su camposanto

Justo en el municipio de al lado, Alfafar, aún se recuerdan las imágenes dantescas tras el paso de la dana con hasta un ataúd que había salido de su nicho y estaba en medio de una calle lleno de barro. Según han explicado desde el consistorio a Levante-EMV, "aunque la obra de reconstrucción del cementerio municipal continúa en marcha, desde el Ayuntamiento se ha trabajado para que el espacio esté lo más adecuado posible de cara a la festividad de Todos los Santos, garantizando que las visitas puedan realizarse sin ningún percance y en un entorno seguro y cuidado".

Los trabajos comenzaron con la mejora de la entrada y han continuado con la adecuación de aceras, desagües y jardines, además de los últimos detalles en las zonas comunes, los baños y la capilla.

Pilar Olaya

En total, la obra de reconstrucción cuenta con una inversión de cerca de 500.000 euros, a los que se suman los 100.000 euros ya destinados en la primera actuación de limpieza y reposición tras los daños sufridos, que serán sufragados con los fondos de reconstrucción del Estado.

Obras de reparación en el cementerio de Alfafar. / A.A.

Por parte de Alfafar, su alcalde, Juan Ramón Adsuara, ha explicado a Europa Press que las vías que llevan al camposanto de Alfafar están en "plena reconstrucción", por lo que el Ayuntamiento ha decidido paralizar las obras en los días previos al 1 de noviembre para facilitar el acceso. Se podrá circular entre el 30 de octubre y el día de Todos los Santos en una ruta de autobús urbano hasta el cementerio, con un pequeño último tramo a pie para acceder al interior.

Restauración de lápidas en Catarroja

En Catarroja, el ayuntamiento ha invertido unos 500.000 euros en obras para la recuperación del cementerio, que quedó gravemente afectado por la dana. Casi un año después, el camposanto opera "con normalidad" y, de hecho, el consistorio tiene en marcha una fase de ampliación de nichos, según ha explicado a Europa Press la alcaldesa de la localidad, Lorena Silvent.

La primera edil ha recordado cómo el 29 de octubre del pasado año, "al ver la magnitud de la tragedia, no sabíamos cuántas personas habían perdido la vida, pero veíamos que iba a ser algo muy grande". Ante esta situación, desde el Ayuntamiento se pusieron en marcha para trabajar en la recuperación del cementerio.

"Teníamos a trabajadores municipales, empresas privadas y voluntarios para ayudar a recuperar de manera rápida el cementerio y el 8 de noviembre celebramos el primer entierro", ha señalado. Paralelamente, el Ayuntamiento de Catarroja cedió estas instalaciones a vecinos de Massanassa y Catarroja que no podían enterrar a sus familiares fallecidos por la dana en sus localidades. "Y vinieron aquí", ha apuntando.

Colocación de la puerta en el cementerio de Catarroja. / A.C.

Desde entonces, los trabajos se han centrado en reparar las "muchas" lápidas que quedaron rotas o sueltas tras la riada y en realizar obras en panteones --"tres habían cedido"--, en definitiva, una restauración "importante". También en recuperar puertas y muros perimetrales, todo ello con una inversión de 500.000 euros.

Casi un año después, estas intervenciones han permitido que el cementerio de Catarroja opere "con normalidad" y a día de hoy el consistorio afronta una fase de ampliación de nichos. "Teníamos --antes de la dana-- el margen para los fallecimientos de un año normal", ha señalado.

Además, el próximo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento prevé habilitar un espacio "especial" y "simbólico" en recuerdo de los vecinos fallecidos por la dana, mientras trabaja con las asociaciones de víctimas en acciones en acciones de homenaje. Se tratará, ha avanzado, de una especie de "rincón de la memoria" con plantas reservadas y con adornos, que incluirá una "mención" a las víctimas.

Indemnización a familias en Benetússer

Por su parte, en Benetússer el cementerio municipal no sufrió daños "significativos" en la dana, ya que se ubica en una de las zonas más altas de la localidad. Su alcaldesa, Eva Sanz, precisa que en las inundaciones entró barro en el camposanto, lo que afectó a alguna lápida, por lo que el Ayuntamiento ha indemnizado a algunas familias.

Sin embargo, la primera edil de Benetússer recalca que el cementerio "está bien", operativo y sin problemas para acceder de cara a la celebración del Día de Todos los Santos, una jornada en la que quieren hacer un "espacio para el recuerdo" a las víctimas mortales de la dana ubicando velas.

Paiporta, reconstrucción de los accesos

En Paiporta, la riada no afectó apenas a sus dos cementerios. De hecho, se han construido 100 nichos nuevos. Sin embargo, lo que sí está en reparación es el habitual camino de acceso al cementerio viejo. Los usuarios habitualmente accedían por un paso que atravesaba el cauce del barranco y que está inhabilitado, "por eso hemos puesto en marcha dos líneas de autobús para el 1 de noviembre, uno que sale desde el Auditori y otro desde la plaça 3 d'Abril.