La Diputación invierte 1,2 millones en una pista cubierta en Picassent
Esta nueva instalación, que se abrirá a lo largo de 2026, albergará tres pistas de baloncesto y una de balonmano/fútbol sala
La Diputació de València ha aprobado una inversión de 1,2 millones de euros en Picassent para la construcción de una nueva pista cubierta en el polideportivo municipal de esta localidad de l’Horta Sud. Se trata de un proyecto solicitado por el ayuntamiento que ha recibido luz verde por parte de la corporación provincial, en el marco del Pla Obert 24-27, el principal programa inversor de la institución, que coordina la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix.
De este modo, y gracias a la financiación de la Diputación, el polideportivo municipal de Picassent contará a partir del próximo año con una nueva instalación deportiva, una pista cubierta de 1.500 m² que albergará tres pistas de baloncesto y una de balonmano/fútbol sala. Esta nueva infraestructura estará abierta por los laterales y estará ubicada junto al pabellón, aprovechando una zona del complejo polideportivo que en la actualidad no está siendo utilizada. Además, la pista estará dotada de unas modernas instalaciones de iluminación y placas fotovoltaicas en la cubierta.
Con esta inversión se amplía la oferta de deporte a cubierto en el municipio para competiciones y entrenamientos, ayudando a los clubes locales en su preparación, mermada en muchas ocasiones por días de lluvia o por saturación del resto de pistas deportivas.
Para la alcaldesa de Picassent, Conxa García, “esta nueva pista cubierta da solución al requerimiento de los diferentes clubes locales de balonmano, fútbol sala o baloncesto, que demandaban un espacio cubierto como el que vamos a construir, además de poder utilizarse para otras actividades deportivas y sociales de otros clubes y centros escolares”. La alcaldesa también ha destacado que, “con este proyecto, se sigue dotando al polideportivo municipal de instalaciones modernas que se completarán con la reforma integral del edificio principal con cerca de 4 millones de inversión”.
Por su parte, la vicepresidenta Natàlia Enguix ha expresado su satisfacción por una obra que supone “una mejora en la calidad de vida de los habitantes de Picassent, que verán incrementada notablemente la oferta deportiva y de ocio”, añadiendo que “esta es la esencia del Pla Obert, ofrecer a los ayuntamientos los recursos económicos y técnicos necesarios, así como todas las facilidades para que puedan ejecutar los proyectos que nos presentan, con el objetivo de mejorar sus infraestructuras y servicios”.
