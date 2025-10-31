Fotografías inéditas de burjassotenses de hace 100 años

¿Cómo sería la vida en Burjassot hace 100 años?, ¿Cómo vestirían sus gentes?, ¿Cómo estarían sus calles, sus barrios…? Seguro que estas preguntas se las han hecho las y los burjassotenses en muchas ocasiones, rememorando otros tiempos vividos en el municipio…y, en estos días, algunas de ellas van a tener su respuesta en la nueva exposición que se va a ubicar en el edificio del Ayuntamiento de Burjassot.

Exposición que llega de manos de las Concejalías de Cultura y Patrimonio, dirigidas por Javier Naharros, gracias a la cesión de fotografías realizada por la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Una muestra que, además, también va a contar con una maqueta del monumento más emblemático del municipio, Los Silos, realizada, por encargo del Consistorio, por el artista burjassotense Ángel Martínez.

Rostros del pasado. Burjasot hace 100 años es el nombre de la exposición que recoge casi un centenar de retratos de vecinas y vecinos que vivieron en Burjassot en la década de 1920 y que se podrá visitar a partir del lunes 3 de noviembre las 19.00 horas momento de la apertura de la misma; apertura a la que está invitada toda la ciudadanía que quiera contemplar las cuidadas imágenes y la preciosa maqueta elaborada para la ocasión.

Durante todo el mes de noviembre y hasta la inauguración del Belén Municipal, ya en el mes de diciembre, la exposición se podrá visitar de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. En el momento en el que se inaugure el Belén Municipal, ubicado también en el Consistorio, el horario de visita tanto de la exposición como del Belén será por la mañana y por la tarde.