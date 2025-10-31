La hermana de Susana Camarero sale en su defensa en el pleno de Puçol

La hermana de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, Elena Camarero, que es concejala del gobierno popular en el municipio de Puçol, ha salido en defensa de la también consellera de Igualdad en el último pleno. Fue el lunes, 27 de octubre, dos días antes de cumplirse el primer aniversario de la dana que dejó 229 personas muertas, cuando se celebró la sesión ordinaria del mes.

Compromís presentó una moción para pedir la dimisión tanto del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como a la vicepresidenta Susana Camarero y declararlos personas 'non gratas' en Puçol. Una propuesta que no salió adelante.

El Partido Popular, PURP y Vox votaron en contra, y la concejala Elena Camarero (y hermana de la vicepresidenta) explicó que la moción les parecía "inútil" y de ella "solo podemos sacar una conclusión, que ustedes destilan odio; han sido una oposición inútil para los valencianos. Su único interés es utilizar políticamente el dolor de los valencianos y las valencianas, y para ello inventan bulos, mentiras y más mentiras. Son unos irresponsables", dijo duramente Camarero.

"Si no se podía prever, ¿qué responsabilidad tiene Mazón y su Consell?"

Además, lamentaron que Compromís acusa a la vicepresidenta de abandonar las residencias, "cuando ni ella ni nadie de los presentes tenían información de lo que estaba sucediendo. Todo son mentiras, mezquinas y ruines". Y en cuanto al president del Consell, continuó Elena Camarero, "ha estado centrado y ocupado en la reconstrucción y ha dejado de lado el tacticismo político que están utilizando ustedes", defendió, "si los responsables de medir las lluvias y caudales, no podían preverlo, ¿qué responsabilidad tiene Carlos Mazón o su Consell?", se preguntó la concejala Elena Camarero.

Por su parte, la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, también del Partido Popular, señaló que "aquí no hay culpables" y dijo que "once meses ha estado callado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar" pero, añadió, "es más fácil echar la culpa. Por un puñado de votos están instrumentalizando una desgracia, normal, a mi ya no me extraña, pero aquí no hay culpables".