Marcha en Paterna contra la subida del recibo del agua

Varios centenares de personas se manifiestaron anoche en Paterna contra la subida en la factura del agua implantada por el ayuntamiento. La marcha fue convocada por trece asociaciones de la ciudad, recorrió varias calles hasta acabar en una concentración en la explanada de la Casa Consistorial.

Balo el lema "Con el agua no se juega", las organizaciones convocantes denuncian el "incremento desproporcionado" del recibo del agua en Paterna, en el que las tasas e impuestos municipales representan hasta el 33 % del total —un porcentaje muy superior al de municipios vecinos—, mientras el servicio de limpieza y recogida de basuras "resulta insuficiente, con frecuentes quejas por falta de recursos, equipamiento y planificación".

Las asociaciones exigen una gestión "más transparente de los cobros y que se informe de manera clara sobre el origen, cálculo y destino de cada uno de los conceptos incluidos en el recibo". Solicitan que el ayuntamiento revise la estructura tarifaria y habilite bonificaciones para familias vulnerables, personas mayores, y quienes reciclan activamente según la normativa europea.

Asimismo, reivindican la mejora "urgente" de los servicios públicos relacionados con la limpieza, la recogida y el tratamiento de residuos, reclamando inversiones en campañas de concienciación, refuerzo de personal y de infraestructuras, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones.