Última fase para construir la pasarela que une Torrent con el polígono

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio continúa con las obras de reconstrucción de la pasarela que conecta la calle Perellonet con el polígono industrial Mas del Jutge en Torrent, con una estructura más resistente frente a futuras crecidas o desbordamientos del barranco de l’Horteta.

Este viernes se han colocado las vigas que conforman la base del nuevo tablero, una actuación que supone un importante avance en los trabajos que permitirán poner en servicio la infraestructura el próximo mes de noviembre.

La intervención, llevada a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Torrent, forma parte del conjunto de obras que se están ejecutando en el término municipal, así como en Alcàsser, con una inversión global de 5,8 millones de euros destinada a mejorar varias pasarelas ciclopeatonales y el puente de acceso al polígono El Plà.

La nueva pasarela ciclopeatonal de Mas del Jutge, de 75,5 metros de longitud, conectará con la urbanización a ambos lados del barranco de l’Horteta. Para aumentar la resiliencia y mejorar el funcionamiento hidráulico, los estribos se han desplazado fuera de la zona de flujo preferente y se ha elevado ligeramente la cota del tablero, garantizando un margen de seguridad de dos metros sobre el nivel del agua en caso de avenidas extraordinarias.

Colocación de la viga / L-EMV

De esta manera, la estructura, de tres vanos y cimentación profunda, sustituye a la antigua pasarela dañada y permitirá el paso seguro de peatones y ciclistas con un ancho útil de 3,25 metros.

Antes del izado de las vigas, se ejecutaron actuaciones de limpieza del cauce y retirada de restos de la estructura colapsada, las campañas de campo de topografía y reconocimientos geotécnicos necesarios para su diseño, comenzando con las cimentaciones de las pilas mediante la perforación, armado y hormigonado.

Grúa de 500 toneladas

Para los trabajos del izado de las vigas se ha utilizado una grúa autopropulsada de 500 toneladas, para lo que ha sido necesario habilitar una plataforma estable en el cauce. Una vez colocadas las vigas, los trabajos continuarán con la instalación de las prelosas prefabricadas, el hormigonado del tablero, alumbrado y las barandillas.

Con esta actuación, la Generalitat refuerza la seguridad y funcionalidad de la conexión con el polígono Mas del Jutge, mejorando la movilidad sostenible y la protección frente a avenidas. Los trabajos se enmarcan en el plan ‘Recuperem València’ de apoyo a los municipios afectados por las riadas para ayudarles a ejecutar obras de su titularidad. En total, dos tercios de estas obras ya están finalizadas y cuentan con una dotación de 52 millones de euros.