Paterna da el primer paso para salir de la Emtre

Tal y como anunció el alcalde Juan Antonio Sagredo, el Ayuntamiento de Paterna ha celebrado este viernes una Junta de Gobierno Local en la que se ha acordado iniciar formalmente el expediente de salida ordenada del municipio de la EMTRE (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos).

Con este acuerdo, el consistorio da el primer paso para tramitar la salida ordenada de Paterna del consorcio metropolitano, un procedimiento que continuará ahora con la emisión de los informes técnicos y jurídicos correspondientes y su posterior elevación al Pleno municipal para su aprobación definitiva.

El alcalde, como publicó ayer este diario, el consistorio paternero anunciaaba ayer su salida ordenada de la Entidad Metropolitana de Residuos (Emtre) para “no ser complice de la nefasta gestión” que considera está llevando a cabo el ente que ahora preside Emilio Belencoso, también alcalde de Almàssera (PP). Las razones son las subidas continuas de cuotas a la ciudadanía (ocho en este año) así como una "nefasta" gestión que acarrea "supuestas tramas de corrupción" y que supone que el ayuntamiento tenga que pagar derramas de millones de euros.

Pérdidas y corruptelas

Sagredo relató que la nueva planta de los Hornillos "estaba presupuestada en 120 millones y su coste va a ser el doble", también ha incidido "en las pérdidas que lleva arrastrando", así como los 100 millones de euros de presupuesto del ente, "donde una parte muy importante va destinada a personal, en gran parte del Ayuntamiento de València, con lo que estamos pagando a funcionarios de València". Además, resaltó que buena parte del control de la Emtre lo tiene el cap i casal “donde PP y Vox deciden sobre tratamientos y políticas de residuos de dos millones de ciudadanos y al mismo tiempo son negacionistas del cambio climático”. Además, el mandatario socialista revelaba "supuestas tramas de corrupción" en torno a la UTE. El mandatario ha apuntado que se han sumado a este discurso muchos alcaldes y alcaldesas "y esto tiene que ser un punto de inflexión para que de verdad se impulse una entidad metropolitana (como lleva defendiendo en los últimos tiempos) limpia y con una gestión eficiente, no lo que están haciendo ahora PP y Vox".