Vicent Císcar, alcalde de Paiporta: "Nuestra prioridad no es hacer la reconstrucción rápida, sino hacerla bien"

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 24.238.387,55 euros, el más elevado de la historia del municipio. Y lo hace con un plan de mejora para el pueblo pensado en el bienestar de las personas. "Con este presupuesto, y con los 280 millones de euros del Gobierno para la reconstrucción, queremos hacer una Paiporta más fuerte y resiliente, más habitable para los vecinos y vecinas. Si no hiciésemos una Paiporta mejor con estas inversiones, estaríamos perdiendo una gran oportunidad", ha explicado el alcalde Vicent Císcar durante un encuentro con medios de comunicación para exponer las novedades.

El presupuesto, aprobado en el pleno de octubre con los votos a favor de PSPV-PSOE y Compromís y los votos en contra de PP y Vox, ha aumentado un 11,24 % respecto al ejercicio anterior y, según el primer edil, "este incremento, fruto de la coalición progresista, refleja no solo un crecimiento económico e institucional, sino que responde a la necesidad urgente de reconstrucción, recuperación y mejora de nuestro municipio después de los graves daños ocasionados por la dana del 29 de octubre del 2024". Además, explica que los presupuestos "se conciben como una herramienta complementaria a la inversión externa para recuperar infraestructuras, reforzar los servicios públicos y atender tanto a necesidades materiales como emocionales de la ciudadanía".

Así, habrá grandes áreas que se verán incrementadas con este presupuesto y en este contexto. La primera es la de personal, que se incrementa un 11, 94 % para ajustarse a los aumentos salariales establecidos por la ley y para contratar nuevo personal para asumir los nuevos programas y reconstrucción; la segunda es el gasto corriente del consistorio, que aumenta un 13,17 % para reforzar los servicios esenciales afectados por la dana, como la limpieza viaria y de edificios, la recuperación de zonas verdes o la adquisición de nuevos vehículos; la tercera área es el bienestar social y a la salud pública, con una dotación de 845.000 mil euros; la cuarta es la educación, con 522.120,72 euros, destinados al mantenimiento de centros educativos, y las políticas de igualdad con 106.045 euros; la quinta área es el fomento de la cultura y la juventud, con un incremento de 12,74 % y 12%, respectivamente; y para finalizar, el ayuntamiento mantiene la inversión pública en proyectos como la energía sostenible o la ampliación del cementerio, entre otros.

Por su parte, la vicealcaldesa Marian Val ha subrayado que el acuerdo político que sustenta estas cuentas "nació para esto, para consolidar las políticas en favor de la mayoría social, políticas valencianistas y de izquierdas, frente a las amenazas y recortes de la derecha y la extrema derecha". "Nuestro compromiso es hacer realidad esta reconstrucción de la manera más justa y sostenible posible, expandiendo los servicios públicos para la recuperación del municipio", ha añadido.

Plazos de la reconstrucción

En este sentido, tanto Císcar como Val han hablado de hacer una "Paiporta más fuerte, resiliente y sostenible": "la prioridad no es hacer una reconstrucción rápida, es hacerla bien", ha expresado el alcalde, que ha afirmado que la recuperación del municipio tendrá una duración de entre 7 o 8 años. "No podemos hacer una reconstrucción en dos años como nos dicen, los plazos que prevemos son de 7 o 8 años, pero haremos evaluaciones periódicas cada medio año para ver cómo avanzamos".

Además, informan que en este proceso de reconstrucción, quieren que la ciudadanía tenga una vida "lo más tranquila posible", conscientes de las molestias que causan las obras a la población. "No podemos levantar todo el pueblo a la vez y cortar todos los puentes y pasarelas al mismo tiempo, sino no podríamos transitar por el pueblo", ha matizado la vicealcaldesa.

En cuanto a las nuevas mejoras en el municipio, se encuentra la de mejorar el alcantarillado para prepararlo para futuras nuevas avenidas de agua. "Hemos solicitado a Global Omnium que, además de reparar la red, se pueda fortalecer mediante redes separativas o soluciones alternativas. Durante la última alerta naranja vimos que nuestro alcantarillado funcionó, pero todavía queda mucho por reparar", ha aclarado Císcar. Otras mejoras serían tener más zonas verdes, que actúen como sistemas de drenaje naturales o de laminación. "Los árboles también son muy importantes y presentan ventajas. Desde Picanya, que llevan años con la repoblación de árboles, nos contaron que los árboles frenaron a muchos vehículos que impidieron más destrozas", añade.

Otra mejora es la de habilitar más zonas de aparcamientos disuasorios en las entradas del pueblo para que no se saturen las calles. "Hay que quitar vehículos de las calles del pueblo. Los coches fueron los responsables de muchas muertes en la dana y de destrozo de la vía pública y casas. Actuaron como presa, taponando las calles, obstaculizando entradas y haciendo que el agua se acumulara. Desde el ayuntamiento retiramos más de 13.000 vehículos", ha explicado el alcalde.

Reconstrucción emocional

La participación ciudadana también va a ser clave en estos nuevos presupuestos, ya que van a contar con los vecinos y las vecinas de Paiporta para avanzar en la reconstrucción y que puedan aportar sus propuestas y sus puntos de vista. Asimismo, el consistorio invierte no solo en la "reconstrucción de las infraestructuras, sino también en la reconstrucción emocional tras la dana", han declarado los representantes institucionales. Así, en esta nueva etapa de la legislatura, en los programas destinados a la salud, se incorpora el SASEM, un programa destinado a la atención de la salud mental.

También van a invertir en la recuperación del tejido comunitario, "tratando de alcanzar todos los colectivos del municipio". En este sentido, Císcar y Val celebran que el 75 % de los comercios locales han vuelto a reabrir tras la dana, así como la apertura de nuevos negocios. Además, también celebran la llegada de 600 nuevos vecinos, que hacen crecer un año más el censo. "Pensábamos que con la dana dejaría de subir nuestra población, pero sigue la tendencia al alza y ya somos casi 30.000 habitantes. Tanto es así que en las próximas elecciones nos tocará añadir un colegio electoral", ha contado Vicent Císcar.

Por último, el alcalde ha concluido que "el pueblo necesita estabilidad para salir de esta crisis y afrontar la reconstrucción no solo de sus infraestructuras, sino también de su tejido social, emocional y económico. Y este presupuesto es la base de ese camino".