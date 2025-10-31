Un "rincón de la memoria" en Catarroja con mirada a la dana

El Ayuntamiento de Catarroja ha instalado el "rincón de la memoria", un espacio ubicado en el cementerio municipal destinado al recuerdo y homenaje de todas las personas fallecidas del municipio. Se trata de un rincón simbólico que permitirá a familiares, amistades y ciudadanía mantener viva la memoria de sus seres queridos en un entorno sereno y dedicado a la reflexión.

Este espacio nace con una especial sensibilidad hacia las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que dejó una profunda huella emocional en Catarroja. Sin embargo, el proyecto está dedicado a cualquier persona del municipio que haya fallecido, independientemente de su circunstancia.

Detalle de las figuras hechas con musgo y que son eternas. / L-EMV

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado: "Queremos ofrecer a las familias un lugar donde detenerse, conectar y recordar. Este rincón simboliza el respeto y el cariño que como pueblo sentimos hacia quienes ya no están, y muy especialmente hacia las víctimas de la dana. Este espacio es una invitación a la memoria compartida, a la unión y al consuelo".

El "rincón de la memoria" se articula alrededor de una estructura de la que cuelgan dos esferas de metacrilato que protegen las esculturas. Estas, hechas a mano, recrean singulares planetas naturales con diferentes tipos de vegetación preservada, como musgos y plantas, que no necesitan riego ni mantenimiento para mantener su color, plasticidad y textura, como si estuvieran vivas.

El "racó de la memoria" de Catarroja. / L-EMV

La composición de las piezas se enmarca con la silueta dibujada del término municipal de Catarroja, que actúa como un abrazo que acompaña en el recuerdo. En la fabricación del espacio se ha contado con materiales sostenibles: además de la vegetación sin riego, los paneles de la estructura cuentan con circularidad total, ya que se han realizado con fibras residuales de celulosa. La instalación ha sido realizada junto al equipo de Greenarea, una empresa valenciana con más de 15 años de experiencia en la creatividad vegetal artesanal con naturaleza preservada.