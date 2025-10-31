Sedaví homenajea a sus víctimas de la dana

La Plaza Jaume I de Sedaví se sumió en un profundo y respetuoso silencio para homenajear a las 12 víctimas del municipio que perdieron la vida en la riada que asoló la población en la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Una estatua de barro con dos personas abrazadas encabeza el solemne escenario en el que 12 rosas blancas descansan simbolizando a las 12 personas de Sedaví que perdieron la vida. Delante de el escenario también se puede leer el número “229” confeccionado por pequeñas velas blancas en honor a todas las personas de la Comunitat Valenciana que fallecieron aquella fatídica tarde.

La lectura de la Declaración Institucional en recuerdo por parte del alcalde, José F. Cabanes, y los portavoces de los cuatro grupos políticos que componen la corporación municipal inició el emotivo acto que siguió con el recibimiento al escenario de cuatro clarinetes de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Sedaví. Los clarinetes interpretaron cuatro solemnes piezas durante las que se nombraron a las 12 víctimas de Sedaví; nueve que fallecieron en el municipio y tres oriundas de la población.

Asistentes al homenaje en Sedavi / L-EMV

A continuación, llegó el momento más emotivo e importante del acto en el que las y los protagonistas fueron los familiares y amistades de las víctimas que participaron intercambiando una vela que portaban en sus manos con el nombre de la persona fallecida por una rosa blanca que descansaba encima del escenario. Uno a uno, los nombres fueron llenando la plaza de emoción y tristeza, arropado de todas las personas del municipio presentes porque como se dijo durante el acto “Sedaví nunca los olvidará y siempre estarán en nuestra memoria”. El acto finalizó con un gran aplauso por parte del público presente que se mostró muy emocionado durante todo el acto.

Antes del acto homenaje a las víctimas se descubrió la placa de “Edificio 29 d’octubre”, anterior Edificio Multiusos de Sedaví, ubicado en la calle València, 32. El nombre engloba a las víctimas, a sus familias, los cuerpos de seguridad, el voluntariado y a todo el pueblo de Sedaví que sufrió la riada del 29 de octubre de 2024.