Luz verde al nuevo acceso de la V-30 a la A-3 con compensaciones para Xirivella

El Ayuntamiento de Xirivella ha aprobado en pleno su posición institucional respecto al proyecto de trazado de la conexión directa entre la V-30 y la A-3 sentido Madrid, mediante un nuevo puente sobre el cauce del río Turia, impulsado por el Ministerio de Transportes.

Después de meses de reuniones con la Demarcación de Carreteras del Estado, el ayuntamiento de l'Horta Sud ha dado luz verde a la actuación para permitir que continúe su tramitación, condicionando su conformidad a la incorporación de las medidas compensatorias comprometidas por el Ministerio.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha subrayado que esta decisión “responde al sentido de la responsabilidad, a la defensa de los intereses de nuestros vecinos y a la necesidad de no perder una inversión de más de 55 millones de euros que, bien ejecutada, puede aliviar los problemas de tráfico que sufrimos a diario”.

Una imagen de los atascos habituales que se producen en el tramo de la V-30 de salida a Mislata y Quart. / Loyola Pérez de Villegas

El proyecto de la V-30 y la A-3 forma parte de una actuación de gran envergadura para mejorar la movilidad del área metropolitana, pero Xirivella ha reclamado desde el primer momento que esta infraestructura no agrave los perjuicios que el municipio lleva décadas soportando por estar rodeado de autovías,vías férreas y el cauce del Turia. La localidad, apuntan desde el consistorio, ha sido "históricamente estrangulada por las grandes infraestructuras", y su Ayuntamiento hadefendido en todo momento la "necesidad de que cualquier nueva obra contemple compensaciones justas para su población".

La actuación ministerial consiste en conectar de forma directa ella V-30 con la autovía hacia Madrid. Esta conexión se hará a través de un nuevo puente que atravesará el nuevo curso del río Turia y circulará de manera paralela a la actual salida de la capital del Turia desde la avenida del Cid hacia la A-3. Se trata de uno los puntos negros con mayor generación de embotellamientos al circular por la zona más de 140.000 vehículos al día con uniones con el Puerto de València, el aeropuerto, las entradas a la ciudad, la redistribución entre los principales municipios metropolitanos o las autovías hacia Barcelona, Alicante y Madrid. Así, el proyecto contempla la ampliación a cuatro carriles de los primeros dos kilómetros de la A-3 desde la salida de València hasta el de acceso al aeropuerto de Manises que actualmente está compuesto por tres rieles.

Mapa del futuro acceso de Xirivella / L-EMV

Las mejoras que acometerá el ministerio

Fruto del diálogo técnico y político mantenido durante los últimos meses, el Ministerio ha aceptado introducir mejoras sustanciales y compensaciones históricas para Xirivella, que deberán incorporarse al proyecto de construcción y ejecutarse de manera simultánea a la obra principal. Entre las medidas acordadas destaca la construcción de una nueva pasarela ciclopeatonal entre el Barrio de la Luz y la avenida del Turia, que permitirá unir zonas separadas durante décadas y favorecerá la movilidad sostenible.

Rotonda que conecta la plaza de España con la calle Vicente Lladró. / LEVANTE-EMV

El proyecto incluirá también medidas de protección acústica mediante la instalación de pantallas antirruido y la aplicación de asfalto fonoabsorbente en la V-30 y la A-3, especialmente en el entorno de la plaza Vicentica la Serrana. Asimismo, se repondrán las zonas verdes y deportivas afectadas por la obra, habilitando nuevos espacios públicos junto a la futura pasarela.

Otra de las actuaciones relevantes será la reurbanización de la plaza de España y de la calle Vicente Lladró Sena, que transformará el antiguo enlace de la A-3 con la V-30 en un espacio urbano y peatonal, más digno y conectado con el barrio de Zamarra. Una vez ejecutada, esta zona será cedida al Ayuntamiento de Xirivella. El proyecto incorporará además un apartado específico de integración ambiental y de lucha contra el cambio climático, conforme a las leyes de transición ecológica y movilidad sostenible

"Si al progreso, pero con respeto"

“Xirivella no se opone al progreso, pero exige respeto”, ha afirmado la alcaldesa Paqui Bartual. “Hemos conseguido que el Ministerio escuche nuestras alegaciones y acepte compensaciones que mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos. Ahora toca vigilar de cerca que todo lo acordado se cumpla.”

Pese a todo, el ayuntamiento anuncia que procederá a un seguimiento técnico permanente del desarrollo del proyecto y solicitará la formalización de los compromisos de inversión y ejecución de todas las medidas compensatorias incluidas en el acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.