Arrollamiento en la línea de metro en Alginet
Metrovalencia pone en servicio un autobús de sustitución entre ambas paradas
El servicio de Metrovalencia entre Alginet y l'Alcúdia, correspondiente a la Línea 1, ha quedado interruppido antes de las 17 horas de este domingo como consecuencia de un arrollamiento.
Según ha podido saber este diario, el incidente se ha registrado a la entrada de Alginet, dejando una víctima mortal, al parecer, una persona mayor.
La compañía ferroviaria ha explicado que se ha implantado un servicio de autobús entre las estaciones de Picassent y Carlet.
