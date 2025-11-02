Arrollamiento en la línea de metro en Alginet

El servicio de Metrovalencia entre Alginet y l'Alcúdia, correspondiente a la Línea 1, ha quedado interruppido antes de las 17 horas de este domingo como consecuencia de un arrollamiento.

Según ha podido saber este diario, el incidente se ha registrado a la entrada de Alginet, dejando una víctima mortal, al parecer, una persona mayor.

La compañía ferroviaria ha explicado que se ha implantado un servicio de autobús entre las estaciones de Picassent y Carlet.