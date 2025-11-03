Los alcaldes de la dana sobre la dimisión de Mazón: "Es bueno para las víctimas y para la Comunitat, que ha dejado de tener un representante indigno"

Los alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por la dana han seguido desde primer ahora de la mañana la comparecencia de Carlos Mazón donde anunciaba que dejaba el cargo como President de la Generalitat. Los dirigentes, en general, celebran la decisión aunque coinciden en que llega tarde y de que ha querido victimizar su salida, dirimiendo responsabilidades.

El alcalde del municipio con mas fallecidos por la barrancada del 29 de octubre, Vicent Ciscar (PSPV), afirma que Mazón "ha escuchado ahora, un año después, lo que le vienen pidiendo las víctimas y la sociedad en general. Al final ha hecho lo que tenía que hacer". Para el primer edil, que llegó a obtener la vara de mando después de la dimisión de Maribel Albalat tras recomendación médica, la salida no se ha hecho de la mejor forma posible: "La mitad de la comparecencia la ha dedicado en volver a echar la culpa a los demás de todo, hasta llegar a insultar al presidente del gobierno, diciendo que era un mala persona, mientras que él se vendía como víctima, y eso sobraba, la verdad", reconoce.

Ahora, Ciscar también tiene una exigencia. "Espero que quien le sustituya en el cargo mantenga todos los compromisos adquiridos con Mazón con este municipio, como la retirada de escombros de la dana o la construcción de la central de emergencias"

Masaroca: "Tenía que haber dimitido el segundo o tercer día tras la dana

Otro de los municipios afectados fue Beniparrell. Su alcalde, Voro Masaroca (Compromís), asegura que este lunes se ha producido "una buena noticia para las víctimas y también para la Comunitat Valenciana, que ha dejado de tener un representante indigno". Para Masaroca, "lo tenía que haber hecho hace tiempo, por la presión de las asociaciones de las víctimas de la dana, aunque al final ni parecía una dimisión, no ha nombrado esa palabra para nada, que parece que él fuera la víctima".

Masaroca, sobre la afirmación de Mazón de que la reconstrucción se está llevando a cabo sin ayuda del Gobierno, "para nada tengo esa percepción, son excusas. Hasta se ha atrevido a decir que no ha dimitido antes porque no le han dejado. El segundo o tercer día de la dana tenía que haber dimitido, no tiene sentido que después de un año venga con esa retórica, a nadie ya le va a engañar ni a convencer".

Guillermo Luján: "Espero que el proyecto del barranco de la Saleta no se vea afectado"

Aldaia fue otro de los municipios muy afectados por el desbordamiento del barranco de la Saleta. Su alcalde, Guillermo Luján, valora la salida de Mazón: "En primer lugar, es fundamental mostrar en todo momento el máximo respeto y consideración a las víctimas de la Dana por encima de cualquier otra consideración. Por otra parte, desde Aldaia esperamos que el cambio en la presidencia de la Generalitat no afecte a la hoja de ruta de reconstrucción, y por supuesto a la puesta en marcha de todos los proyectos estructurales, como el del barranco de la Saleta y otros en los barrancos e infraestructuras de toda la provincia, para que un desastre así no se vuelva a repetir".

Dolors Gimeno, concejala de Catarroja y diputada: "Debería convocar elecciones para que decida el pueblo su futuro"

Dolors Gimeno, diputada por Compromís y concejala de Cultura, también ha reaccionado sobre la marcha del president durante la reapertura de la biblioteca de Catarroja afectada en la dana. La diputada de Cultura se ha mostrado contundente. "Es indigno también para dimitir, porque ni siquiera ha dicho la palabra dimitir", para Gimeno debería haber convocado elecciones: "Es importante ceder la palabra a la población para decidir su futuro, pero no ha hecho ni ha dicho nada, solo decir que la reconstrucción va adelante y evitar las culpas, cuando en este ayuntamiento la Generalitat prácticamente está ausente y es doloroso escuchar lo que ha dicho".

Sobre a los posibles candidatos a sucederle en el cargo, Dolors Gimeno ha señalado que "el que sea, si es alguien que estuvo en el cecopi debe contar lo que ha pasado y si tienen pruebas presentarlas ante la jueza. Vicent Mompó no puede ser ahora porque no está en les Cort, pero sí puede ser candidato, y si lo es debe dar explicaciones sobre ese día y por qué arropó a Mompó".