Alfafar impulsa la reconstrucción hidráulica con la renovación integral de la calle Colón

El Ayuntamiento de Alfafarcontinúa con el avance en su plan de reconstrucción urbana con una nueva actuación en la calle Colón, en el tramo comprendido entre Blasco Ibáñez y Francisco Vila. Este proyecto forma parte de la Reconstrucción de Alfafar, un conjunto de intervenciones estratégicas impulsadas por el consistorio para mejorar las infraestructuras, la seguridad y la calidad de vida del vecindario tras los daños ocasionados por la dana.

La intervención, que se llevará a cabo mediante la concesionaria Hidraqua, que cuenta con un presupuesto estimado de 280.000 euros, contempla una renovación integral del colector y del pavimento. En total, se sustituirán 170 metros lineales de colector y se instalarán 6 nuevos pozos de registro, además de renovar 51 acometidas domiciliarias, dotando a cada vivienda de su propio registro.

Asimismo, se colocarán 12 imbornales, lo que supone dos parejas más respecto a la situación actual, y se ejecutarán rigolas en ambos márgenes de la calzada para canalizar las aguas pluviales hacia los nuevos sistemas de drenaje. La actuación se completará con la pavimentación de 1.000 metros cuadrados de asfalto impreso, que mejorará tanto la seguridad vial como la estética de la vía.

El plazo de ejecución previsto es de aproximadamente tres meses, con el inicio de las obras programado antes de finalizar noviembre. Durante este tiempo, se coordinarán los trabajos para minimizar las molestias al vecindario y garantizar el acceso a las viviendas y comercios de la zona.

Adsuara: "Es una vía muy transitada"

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que esta intervención es un paso más en la reconstrucción integral del municipio que estamos llevando a cabo para que Alfafar sea más seguro, más moderno y más preparado ante futuros episodios meteorológicos: “Cada una de estas actuaciones forma parte de un plan global que prioriza el bienestar de la ciudadanía y la mejora de los servicios básicos”, añade y recorda que la calle Colón “es una vía muy transitada y su renovación supondrá una mejora directa para vecinos, peatones y conductores”.

Otras actuaciones

Además de las actuaciones ya en marcha, podemos adelantar que se intervendrá también en diversas vías del término municipal. En materia de saneamiento, los trabajos alcanzarán la calle 9 d’Octubre y San Roque (en su cruce con Doctor Ferrán), así como las calles La Mola, Mari Carmen Valverde y el Camino de Orba, esta última en coordinación con el municipio vecino de Benetússer, dentro de una solución conjunta e integral que incluirá también la mejora del viario. Asimismo, se prevé actuar en las calles Graz Liebenau, Xúquer y Furs (en la salida inicial de aguas del Barrio San Jorge), junto con la ampliación del colector de la calle Federico Pallardó. Próximamente se ofrecerán más detalles sobre estas actuaciones, su planificación y el resto de vías en las que también se va a actuar.

Con esta actuación, Alfafar reafirma su implicación con la sostenibilidad urbana, la resiliencia y la mejora de las infraestructuras municipales, para avanzar hacia una ciudad más preparada y habitable.