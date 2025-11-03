Catarroja estrena una biblioteca del siglo XXI

La dana del 29 de octubre de 2024 dejó a Catarroja huérfana de cultura. Con su TAC, Teatre Auditori Catarroja Francisco Chirivella, todavía sin abrir y con una larga rehabilitación por delante que contará con una inversión de nueve millones de euros, hoy la localidad de l'Horta Sud avanza en la recuperación de sus espacios públicos culturales. Las salas de la biblioteca municipal vuelven a abrir para toda la ciudadanía con espacios renovados e innovadores. "Hoy por fin abre la biblioteca municipal como el único espacio cultural con el que actualmente cuenta Catarroja, por eso este día es tan importante", ha expresado Dolors Gimeno, concejala de Cultura, durante el acto de presentación que se ha llevado a cabo esta mañana.

La renovación de este edificio ha sido posible gracias a la colaboración de Ikea, que ha diseñado espacios de lectura tanto para bébés, niños, jóvenes y adultos. "Para Ikea Valencia es un honor estar aquí, estar cerca en los momentos más complicados. Desde que sufrimos la dana, no paramos en pensar que había que actuar y desde el primer momento nuestra tienda en Alfafar se convirtió en un refugio para más de 700 personas. Tenemos la misión de mejorar el día a día de las personas y eso implica ser buenos vecinos, por eso estamos aquí", ha comunicado Violeta González, responsable de desarrollo de negocio, comunicación y marketing de Ikea Valencia.

"Este es un símbolo de unión, creatividad, un espacio abierto a las familias donde poder reunirse, un lugar donde encontrar paz y alegría, en definitiva un símbolo cultural fundamental para Catarroja, que representa la recuperación de una comunidad. Queda mucho por hacer y desde Ikea seguiremos estando cerca de los valencianos", manifestó González. Además de dotar a todo el edificio con muebles, mesas y sillas, la firma sueca ha dejado huella en diferentes rincones del edificio. En la primera planta sorprende la nueva "bebeteca", un espacio infantil de 0 a 5 años para que las familias acudan a la biblioteca y se fomente la lectura desde la infancia. Este espacio cuenta con mesas y sillas adaptadas a las edades tempranas, colchonetas para estar en el suelo y un amplio catálogo de libros infantiles.

Ikea colabora con la creación de nuevos espacios en la biblioteca municipal de Catarroja. / S. G.

En la segunda planta se encuentras diversas novedades. Para empezar, una aula acoge al alumnado de la Escuela de Adultos (EPA), que desde la semana pasada imparten sus clases en este edificio. Además, hay una sala denominada "tecno-detox", un espacio silencioso y de lectura informal en el que no se pueden utilizar los teléfonos móviles ni otros dispositivos tecnológicos, solo libros en papel para poder desconectar de la tecnología. También alberga una zona "office" para poder desconectar y tomar algo alejados de los libros; una sala de estudios para personas adultas; y un espacio para leer la prensa. "Se trata de estar tan cómodos como en nuestra casa. Que no sea solo un espacio donde sacas un libro y te vas", ha afirmado Dolors Gimeno.

Recuerdo a Ramon Guillem

Además, Gimeno, concejala y diputada de Compromís, ha manifestado que se ha dedicado un espacio a Ramon Guillem, poeta, narrador y ensayista de Catarroja que fue el bibliotecario durante más de 40 años, hasta 2024. En esta nueva era, hay una estantería dedicada exclusivamente al poeta local y también se harán actividades dirigidas a difundir a los escritores y escritoras de Catarroja. "Este es uno de los pueblos con mayores escritores de todo el estado y vamos a impulsarlo", ha añadido Dolors, quien ha comunicado que la renovación de la planta baja, afectada por la dana, ha costado tres millones de euros: "por suerte, nuestra biblioteca está en altura y no hemos perdido gran parte de nuestro material, solo los libros que teníamos prestados, unos 300 o 400".

Espacio dedicado al poeta Ramon Guillem, ex bibliotecario de Catarroja durante más de 40 años. / S. G.

María Ángeles Gaudioso, la nueva bibliotecaria que sucede a Guillem, ha declarado que "llego en un momento triste, pero un momento vital de mi carrra para hacer un proyecto en una biblioteca que la gente necesita tanto". Así, Gaudioso ha presentado las actividades que acogerá el espacio cultural, como el club de lectura juvenil; un club de lectura en valenciano; actividades de alfabetización; la hora del cuento para los más pequeños; tertulias literarias; club de lectura familiar; y actividades sociales, entre otras. También albergará los premios de lectura de Catarroja y otros eventos culturales que ayuden a difundir las obras de los "catarrogins o catarrogines".

De este modo, hoy arranca un nuevo ciclo cultural en Catarroja, en una biblioteca que nunca cerró del todo sus puertas ya que durante los meses después de la catástrofe, siguió con su servicio de préstamo libros a los vecinos y vecinas y en verano el edificio sirvió de refugio climático para protegerse de las altas temperaturas. Asimismo, tras las donaciones de libros de diferentes fundaciones a las bibliotecas afectadas por la dana, la de Catarroja ha donado parte de estos libros a las familias que perdieron sus bibliotecas personales. "Nos llegaron entre 3.000 y 4.000 libros, de los que nos hemos quedado 1.500 y el resto los hemos donado, sobre todo a los niños y niñas que perdieron sus libros".

Ahora, el edificio afronta la reconstrucción de su planta subterránea, cerrada desde antes de la dana, que anteriormente albergaba un salón de actos. También afronta la reparación total del ascensor, que cada vez que llueve se anega. Pero, sin duda, este espacio ya está preparado para recibir a estudiantes, familias, personas mayores, y todas aquellas personas que quieran pasar un rato distendido en la biblioteca.