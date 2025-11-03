El desvío del barranco de la Saleta: una reivindicación de 40 años que se hará realidad

Cuarenta años de reivindicación por fin van a tener respuesta. El proyecto del desvío del barranco la Saleta, que evitará que se inunde el núcleo urbano que atraviesa Aldaia, afronta ya los últimos trámites antes del inicio de las obras. La dana del pasado 29 de octubre de 2024 que inundó las principales vías causando graves daños y pérdidas humanas, fue el impulso necesario de este plan exigido por todos los gobiernos locales desde hace cuatro décadas, independientemente de su color político.

El jueves 6 de noviembre, el TAMA, de la mano de Levante-EMV, acogerá una jornada fundamental donde la Confederación Hidrográfica del Júcar explicarán todos los detalles de esta obra fundamental para aminorar los efectos de las lluvias en Aldaia, Alaquàs y Xirivella.

En la mesa debate participará el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, junto con el técnico y experto en el proyecto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Teodoro Estrela, junto con José Manuel Vázquez Picó, coordinador del servicio de Urbanismo de l’Ajuntament d’Aldaia, Cristina Moreno Cárcel, arquitecta municipal de Aldaia y Vicente Carcelen, presidente de l’Associacio d’Afectats per la dana i la riuà d’Aldaia.

Allí se presentarán todos los pormenores de este proyecto, que ya ha pasado su trámite medioambiental, después de recibir una cincuentena de alegaciones.

Ahora, los comparecientes explicarán en qué estado se encuentra el proyecto, después de que el Boletín Oficial del Estado publicase la relación de los posibles bienes y derechos afectados por la construcción de las obras y de propietarios y ya cumplirse el plazo de 20 días hábiles para examinar el proyecto y formular alegaciones.

El proyecto forma parte de la propuesta de Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, que estuvo en consulta pública el pasado verano.

Esta obra, incluida en el plan de restauración tras la dana, desviará las aguas del barranco de la Saleta a su paso por Aldaia y se conectará al nuevo cauce del Turia mediante una vía verde.

El proyecto tiene por objeto la reducción del riesgo de inundación en los municipios implicados -principalmente en Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart Poblet y València - canalizando las crecidas del barranco de La Saleta ocasionadas en su cabecera por los episodios de fuertes lluvias, para conducirlas hasta el nuevo cauce del río Turia y permitiendo la conexión ambiental del último tramo a través de la vía verde propuesta.

El presupuesto base de licitación estimado hasta la fecha de las obras a ejecutar asciende a 98 millones de euros.