Foios se prepara para la XII 10K Arco Foios por la Fibrosis Quística

El Ayuntamiento de Foios organiza, junto con Gent de Foios y la Asociación de Fibrosis Quística de la Comunitat Valenciana, la XII edición de la carrera 10K Arco Foios por la Fibrosis Quística, una jornada deportiva y solidaria en beneficio de la lucha contra la fibrosis quística que se celebrará el domingo 21 de diciembre de 2025, a las 10 horas, en la plaza del Pueblo del municipio de l’Horta Nord.

La concejala de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Foios, Emma García, ha manifestado que “con la 10K Arco Foios por la Fibrosis Quística, un año más, contribuimos a dar visibilidad a esta enfermedad y conseguir recursos para su investigación, así como poner de relieve los beneficios que proporciona la práctica deportiva y sus valores”.

Cartel de inscripciones. / A.F

Con la inscripción a la XII edición de la 10K Arco Foios por la Fibrosis Quística, que es solidaria y que también incluye carreras infantiles, se realiza una aportación de 12 euros con camiseta y 6 euros sin camiseta, que se puede completar ya, hasta el 16 de diciembre, a través del sitio web de CronoRunner [ https://www.cronorunner.com/evento.php?ref=468-213 ].

Además de la categoría principal en la que las personas participantes pueden correr los 10.000 metros, las inscripciones están abiertas en querubín, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. También está disponible la compra del Dorsal 0 a partir de 1 euro o de la camiseta por 7 euros. Las personas que pretenden formar parte del voluntariado de la carrera pueden inscribirse a través del canal habilitado.