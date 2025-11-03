La gastroneta de JAM llega a Burjassot en una matinal de teatro de calle

Burjassot vivió el domingo, en el paseo del Rajolar –junto al barrio de las 613 Viviendas–, una nueva matinal de teatro de calle destinada especialmente al público familiar. La compañía JAM, de la mano del artista Jaume Jové, puso en escena el espectáculo "L’actidud". Su protagonista, un payaso, relata a través del mimo las dificultades de levantar la persiana de un comercio, en esta caso una gastroneta, para ganarse la vida. Se trata de una historia de superación inseparable del buen humor en la que no falta, como fondo, una cuidada selección de piezas musicales.

El montaje de ‘L’actitud’, que en 2023 obtuvo el premio Drac d’Or en la Fira de Marionetes de Lleida, forma parte del rico repertorio del proyecto JAM, que Jaume Jové emprendió hace 15 años en solitario después de haberse formado trabajando en diversas compañías de teatro.