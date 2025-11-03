Un mural de Elías Taño reivindica la protección de les Moles de Paterna

La Coordinadora per la Protecció de Les Moles de Paterna ha llevado a cabo este fin de semana una actividad artística y participativa en el paraje natural de Les Moles, con la creación de un mural diseñado por el reconocido muralista Elías Taño. La actividad ha contado con la participación de la asociación Perifèries.

Durante toda la semana, el artista ha estado trabajando sobre una pared que linda con el paraje, perfilando la obra que simboliza la importancia de preservar este espacio natural, verdadero pulmón verde de la comarca. El domingo, decenas de familias, vecinos y vecinas de Paterna se unieron a la iniciativa para dar los últimos retoques al mural bajo la dirección de Taño, convirtiendo la jornada en una fiesta ciudadana por la defensa del medio ambiente.

El mural busca poner en valor las virtudes de Les Moles y recordar la necesidad de proteger este espacio de operaciones urbanísticas especulativas que amenazan su conservación. La coordinadora denuncia que el Ayuntamiento de Paterna "pretende destruir el paraje", lo que supondría "privar a los ciudadanos de los barrios de Lloma Llarga–Valterna, Mas del Rosari–La Coma y Centro de Paterna, de un entorno natural donde realizan actividades saludables al aire libre". Para la Coordinadora es "especialmente grave" que "mientras el ayuntamiento se vuelca con los espacios naturales de la Canyada, pretenda arrasar Les Moles, que da servicio directo a todos estos barrios de Paterna".

"Les Moles es mucho más que un espacio natural; es un símbolo de convivencia, salud y respeto por el territorio. No podemos permitir que intereses económicos lo arrasen", ha señalado un portavoz de la coordinadora. La jornada concluyó con un ambiente festivo y de unión vecinal, reafirmando el compromiso de la ciudadanía con la defensa de Les Moles como espacio público, natural y libre de especulación.